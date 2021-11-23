陸10月手機出貨量增近3成 其中5G占近7成
大陸工業和信息化部直屬的中國資訊通信研究院發布的告報指出，10月大陸境內手機出貨量3357.5萬部，同比增長28.4%；其中5G手機2659萬部，同比增長58.7%，占同期手機出貨量的79.2%。
據路透報導，今年1到10月，大陸市場手機總體出貨量累計2.82億部，同比增長12%，其中5G手機出貨量2.1億部，同比增長68.8%，占同期手機出貨量的74.5%。
信通院表示，10月智慧手機出貨量3268.1萬部，同比增長30.6%；1到10月出貨量2.75億部，同比增長13.4%。
其中，10月大陸國產品牌手機出貨量為2281.1萬部，同比增長12.2%，占同期出貨量的67.9%；1到10月大陸國產品牌手機出貨量累計2.47億部，同比增長9.2%，占同期出貨量的87.6%。
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