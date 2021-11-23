宣布黑五優惠「在美銷售手機全免費」 華為：只是玩笑
黑色星期五購物日即將到來，各大品牌、商場爭先推出優惠活動，為消費者的採購做準備。周一（22日）晚，華為更是宣布，所有在美國銷售的手機均可享受「100% OFF」的折扣，引發廣泛關注。
華為美國（HuaweiUSA）在Twitter官方賬號發文宣布黑色星期五特價優惠，指目前在美國銷售的所有手機將享受100%折扣（即是免費），隨即引發廣泛關注。
Black Friday special! 100% OFF all phones we currently sell in the US.🙃— HuaweiUSA (@HuaweiUSA) November 22, 2021
惟其後，華為美國又在該推文下評論，這僅僅是個玩笑，因為華為不能在美國銷售任何產品。這一「優惠」令不少內地網民表示「既好笑又心酸」，亦有網民調侃「拜登一聽這優惠連夜放綠燈」。
據公開資料顯示，2018年華為在美國CES大會發布Mate 10系列，由於美國電信運營商Verizon放棄與華為合作，華為Mate 10系列機型只能在美國公開市場和電商渠道發售，不能通過運營商渠道銷售。而近兩年，美國基於國家安全問題等，對華為進行制裁，並列入貿易黑名單。
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文章授權轉載自《香港01》
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