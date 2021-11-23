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北京執行「台獨金主」清單 陸委會研議反制

聯合報 / 記者呂佳蓉／台北即時報導
陸委會主委邱太三。圖／聯合報系資料照
陸委會主委邱太三。圖／聯合報系資料照

大陸上海、江蘇等五省市查處台灣遠東集團「違法違規」行徑，大陸國台辦發昨晚表示，絕不允許支持「台獨」的人在大陸賺錢，幹「吃飯砸鍋」的事。陸委會23日晚間指出，此舉製造寒蟬效應，干擾台商企業經營及台灣民主體制運作，並稱將研議適時採取必要反制與防範措施。

陸委會表示，過去30年來，台商對中國大陸經濟發展及社會就業作出重要貢獻，對於中共以政治為由，恫嚇威脅台商，近期更加大操作「台獨金主」清單，片面認定並採取懲戒措施，製造寒蟬效應，干擾台商企業經營及台灣民主體制運作，予以嚴厲譴責。

陸委會並指，大陸國台辦所稱「歡迎台胞台企到大陸投資發展」，是在吸引台灣資金、技術、人才為其所用，助其發展，但其整體投資環境因各項強化監管措施、共同富裕政策、國進民退發展，以及政治干擾，使台商在陸投資經營風險日增，政府提醒台商認清事實，投資布局宜作長遠規劃。

陸委會重申，台灣是民主法治社會，更非對岸管轄，我方不接受專制威權的恫嚇威脅，倘對岸不顧兩岸關係、意圖破壞我民主自由、製造對立不安，我政府將依中共對台惡意舉措等事態發展，研議適時採取必要反制與防範措施，以確保國家安全與民眾權益。

台商 陸委會 台獨

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