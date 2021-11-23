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陸股鋼鐵板塊大漲 分析：12月或現復產潮

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
大陸鋼鐵行業有望小幅度復甦。新華社
大陸鋼鐵行業有望小幅度復甦。新華社

下半年受大宗原物料價格上漲、官方「能耗雙控」影響的大陸鋼鐵類股，似乎迎來景氣復甦。據《中國證券報》報導，23日盤中，鐵礦石期貨漲停，鋼鐵股出現普漲，有分析稱，12月鋼廠有望出現主動復產潮。

報導引述上海鋼聯鐵礦分析師俞晨表示，23日大陸鋼鐵股普遍上漲，主要是市場認為12月份鋼廠會出現集中性復產的原因。

他解釋，按往年秋冬季，大陸當局30%的限產力度，全大陸247家鋼廠鐵水日均產量減到215萬噸就可以，但目前已經減到了202萬噸，比預期要低，主因是前期原材料上漲，很多鋼廠選擇主動停爐減產所致，隨近期原物料價格下跌，市場需求預期改善，將出現好轉。

23日盤中，大陸河鋼資源漲停，包鋼股份、大中礦業、金岭礦業、首鋼股份漲幅也均超過5%。

東吳證券研報指稱，產業層面，鋼鐵行業碳達峰方案有望近期推出，預期供給端嚴控仍將執行。但另一方面，經濟穩增長需求凸顯，特別是房地產前期低迷下，若大陸中央政策放鬆兌現，帶動市場需求，鋼鐵股不排除再次迎來機會。

房地產 上海

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