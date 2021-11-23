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大陸央行：適當提高風險容忍 增加製造業貸款投放

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
中國人民銀行。（新華社）
中國人民銀行。（新華社）

對於如何支持中小企業發展，中國人民銀行（大陸央行）金融市場司司長鄒瀾23日在大陸國務院記者會上表示，要繼續綜合運用多種貨幣政策工具，並加大對科技創新和製造業的金融支持力度，如適當提高風險容忍度，增加製造業中長期貸款投放。

鄒瀾還在會上預告，下一階段，大陸央行將從三方面推動工作，一是運用好新增的人民幣3,000億元支小再貸款額度，運用好碳減排支持工具、2000億元煤炭清潔高效利用專項再貸款；二是做好上述兩項工具到期後，政策支持和資金接續；三是展開中小微企業金融服務能力提升工程。

鄒瀾指出，服務實體經濟是金融的天職和宗旨，人行會繼續綜合運用多種貨幣政策工具，保持流動性合理充裕，並加大對科技創新和製造業的金融支持力度。

在推動碳減排支持工具等方面，鄒瀾提到，要引導金融機構，及時滿足符合條件的煤電煤炭企業合理融資需求，為具有顯著碳減排效應的重點項目提供優惠利率融資，發揮好支持煤炭清潔高效利用專項再貸款作用。

數據顯示，2020年至今年10月，大陸銀行累計對人民幣14.4兆元貸款延期還本付息，其中支持中小微企業延期還本付息達人民幣11.8兆元，累計發放普惠小微信用貸款人民幣9.1兆元。

鄒瀾還說，截至今年10月，大陸專精特新小巨人企業，體獲貸率超過七成，戶均貸款餘額為人民幣7,526萬元，小微企業融資繼續保持量增、面擴、價降的良好態勢。另從總量上來看，截至10月底，普惠小微貸款餘額人民幣18.6兆元，年增26.7%。

在同一場記者會上，大陸工信部副部長徐曉蘭說，目前，大陸已培育國家級專精特新小巨人企業4762家，帶動省級專精特新中小企業4萬多家，入庫企業11.7萬家。她說，明年工信部將繼續加大對專精特新中小企業的培育力度。

人民幣 大陸央行 記者會

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