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劍指大陸網路巨頭 日經：北京擬推動「數據稅」

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
阿里巴巴。新華社
阿里巴巴。新華社

在對相關行業展開「反壟斷」整治後，日經新聞報導，眾多跡象顯示，北京政府擬推動課徵「數據稅（data tax）」，對象是擁有大量數據的阿里巴巴、騰訊等平台巨頭。

報導還稱，這種做法可能與中共推動「共同富裕」等目標有關。在此之前，今年10月，前重慶市長黃奇帆在上海外灘金融峰會上，大力提倡對企業收集用戶數據得來的營收，應以20%到30%的比率回歸給整體社會。

由於黃奇帆曾任中共經濟政策官員，加上他曾說國家應擁有數據的管轄權和交易權，而非網路公司，因此日經報導稱，這顯示大陸當局很可能正在考慮這項計畫。

今年以來，大陸對網路相關行業的監管越來越深入，阿里巴巴、騰訊、百度都被判處過反壟斷罰款；10月，大陸發布十四五電子商務發展規劃時，也提到要加緊對網路企業的監管。

中共 北京 共同富裕

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