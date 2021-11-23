陸「遠東控股」聲明：與台遠東集團無關 支持收復台灣

台灣遠東集團在陸投資的化纖紡織、水泥企業，因在環保、土地利用等方面違法違規，遭到罰款及限期整改。大陸國台辦還對遠東遭罰表態稱，絕不允許支持「台獨」的人在大陸賺錢，強調台商要與「台獨」分裂勢力劃清界線。大陸「遠東控股」集團發布聲明稱，注意到部分網友及媒體誤將「遠東控股集團」與「台灣遠東集團」混淆，在此聲明「我司與台灣遠東集團無任何關聯」。聲明還稱，「堅決支持早日收復台灣」。

據大陸「遠東控股」集團聲明稱，遠東控股集團創辦36年來始終秉承「創造價值、服務社會，共建共享安全綠色美好生活」的初心使命願景，始終與黨（中共）同心、與國（中國大陸）同頻、向上向善、為國爭光、為民謀利。

聲明還稱，「堅決擁護國家採取一切措施捍衛國家主權、領土及人民利益、發展環境！堅決支持早日收復台灣！」

就遠東案，大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨強調，大陸歡迎台胞台企到大陸投資發展，但絕不允許支持「台獨」、破壞兩岸關係的人在大陸賺錢，幹「吃飯砸鍋」的事。她還重申，「對台獨頑固分子及其關聯企業和金主須依法懲戒」。