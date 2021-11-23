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大陸手機快速充電領先 比iPhone快五倍

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
小米近年來在快速充電部分領先各家智慧型手機。（新浪微博照片）
小米近年來在快速充電部分領先各家智慧型手機。（新浪微博照片）

大陸智慧型手機企業正在競相開發快速充電技術。小米在今年秋季上市的旗艦機型上配備自主技術，與美國蘋果的iPhone等相比，將充電速度提高了5倍。

據日經中文網報導，11月初在日本上市的小米旗艦機型「Xiaomi 11T Pro」，配備了成為市售智慧手機中最大容量的5000 mAh（毫安時）電池，僅17分鐘即可充滿電。

配合附帶的充電器使用的話，支持最大輸出功率120瓦的充電。蘋果近年來並未給iPhone附帶充電器，但截至提供充電器的2019年的最大輸出功率為5至18瓦。據報導，最新的iPhone13系列支持採用「20瓦以上」充電器的高速充電。

小米此前充電器的最大輸出功率為67瓦，最新機型進一步將充滿電所需的時間縮短至不到一半。充電速度受到測量時的環境等多種因素影響，難以單純比較，但如果根據性能參數進行比較，與iPhone13系列相比，能以五倍以上的速度充電。

此外，一直加強攝影鏡頭功能的大陸歐珀（OPPO）近年來也在加快充電相關研究。 OPPO的一部分智慧型手機附帶的最新款充電器通過自主零部件的採用等，將充電時的電力損耗降至1％左右。最大輸出功率為65瓦。計劃今後開發125瓦的充電器。據報充滿電所需的時間將從目前的分40分鐘縮短至約20分鐘。

125瓦的充電器已發布試製品，但歐珀負責人表示，在支持的電池設計等方面存在課題。如果為了能承受快速充電而確保安全和結實，電池將變厚，重量也將增加。為不損害易用性，將為邁向實用化而加快保持平衡的設計開發。

世界智慧型手機供貨量全年達到約13億部，但普及告一段落，近年來市場明顯觸及天花板。超高清OLED顯示屏、配備多鏡頭、高速通信標準「5G」等高功能在中等價位機型上也開始配備，需要形成新的差異化功能。其一就是快速充電技術。

日經中文網也指，世界的數據通信量持續增加。據瑞典大型通信設備商愛立信預測，經由移動產品的數據通信量，2021年與10年前的2011年相比將增至280倍以上。處理的數據量和利用時間也增加，為了應對這種趨勢，電池也邁向大容量化。正在提高快速充電的需求。

小米旗艦機型「Xiaomi 11T Pro」，配備了成為市售智能手機中最大容量的5000 mAh（毫安時）的電池，用120瓦的快速充電僅17分鐘即可充滿電。（新浪微博照片）
小米旗艦機型「Xiaomi 11T Pro」，配備了成為市售智能手機中最大容量的5000 mAh（毫安時）的電池，用120瓦的快速充電僅17分鐘即可充滿電。（新浪微博照片）

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