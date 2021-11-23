香港立法會選舉設口岸投票站 供在陸港人投票

在中港恢復常態化通關前，對於香港立法會選舉將於下月19日舉行，香港特首林鄭月娥23日證實，將於多個已關閉的邊境口岸設立投票站，屆時居住在大陸的港人可在這些票站投票，投完票即日返回大陸。

林鄭月娥是在出席行政會議前，接受媒體訪問，並做出上述表示。她還透露，中港第二次「通關」對接會議將於25日在深圳舉行，另有30名參加東京奧運會的運動員，將於下個月訪問香港，包括百米名將蘇炳添和桌球名將馬龍。

林鄭月娥20日發表過聲明稱，港府正與大陸當局商談讓身在大陸的香港登記選民於投票當日在口岸投票。她曾說，在口岸設票站，前提是確保大陸港人投票後返回大陸毋須再隔離、免除檢疫要求，並設登記程序，以便估計有計畫投票的大陸香港選民數目。

香港政務司長李家超22日公布，本次立法會選舉154名報名參選者中，僅1人因在政府部門兼職遭DQ(取消資格)，其餘人全部「入閘」參選。

李家超還強調，參選人涵蓋不同政治理念，建制派、非建制派及獨立人士，來自不同背景、階層和政治光譜，證明新選舉制度並非「清一色」。但他也提到，新的選舉制度有助於防止「反中亂港」人士進入香港立法會。

在新冠疫情趨緩的背景下，中港兩地近日積極討論恢復通關事宜，大陸疫情防控專家團近日在香港展開考察。港區全國人代田北辰認為，若專家考察順利，且本月底成功落實全港餐館使用「安心出行」應用程式，預料最快下月底能恢復初步通關。

港媒引述行政會議成員林健鋒估計，中港恢復通關初期，每天會有1000個限額，供商務及恩卹、探親需要巿民免檢進入大灣區。

大陸已接納香港健康碼沒有追蹤功能，只需實名登記，並要有住址，以及進入大陸前14天的安心出行紀錄和疫苗登記紀錄；而自香港進入大陸者，需下載大陸的健康碼。

林鄭月娥日前表示，希望明年二月即粵港澳大灣區發展規劃綱要三周年時，能與大陸展開較有規模的「通關」，以讓香港能舉辦一些較大型的活動。