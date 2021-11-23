李克強坦言不穩定因素增多 大陸經濟面臨新下行壓力

大陸國務院總理李克強22日在上海主持召開部分地方政府主要負責人座談會，分析經濟形勢，研究做好經濟社會發展工作。他坦言，內外環境中不穩定不確定因素增多，大陸經濟面臨新的下行壓力。

據新華社報導，李克強指，今年以來，大陸發展遇到的新挑戰交織疊加、超出預期。官方實施助企紓困政策與深化改革並舉，有效應對大宗商品價格上漲、電力煤炭供應緊張、嚴重洪澇災害等影響經濟運行的突出問題，經濟在攻堅克難中繼續平穩發展。「同時，國內外環境中不穩定不確定因素增多，我國經濟面臨新的下行壓力。」

他表示，要強化六穩、六保特別是保就業保民生保市場主體，落實好歲末年初籌劃的跨周期調節舉措，加強能源、電力保障，推進改革開放，推進工業化城鎮化進程，繼續做好常態化疫情防控，防範化解風險，推動經濟在爬坡過坎中持續健康發展。

李克強指，目前大陸市場主體已超過1.5億戶。實踐證明，市場主體多、發展好的地方，經濟更有活力和韌性。各地要把保市場主體特別是中小微企業、個體工商戶作為政策著力點，落實好減稅降費、市場保供穩價等政策，採取措施清理拖欠中小企業應收帳款，幫助市場主體降成本、解難題。官方研究推出組合式減稅降費政策並形成規模，是用改革的辦法激發市場主體活力。

他要求，地方和有關部門要為市場主體生存與發展創造良好環境，在發布相關經濟政策措施時，一定要從實際出發，實事求是，避免採取運動式、冒進式、一刀切措施。堅持政府過緊日子，集中財力保減稅降費政策落地、保基本民生和基層運轉。

李克強強調，頂住經濟下行壓力，要注重在改革開放上下功夫。圍繞破除制約市場主體發展的體制機制障礙精準發力，推動深化「放管服」改革取得新突破，形成一視同仁、公平競爭的市場環境，把各類市場主體活力釋放出來。推進高水平對外開放，抓住RCEP實施契機拓展國際合作，更好吸引外資，更深融入和穩固國際產業鏈供應鏈。

他還說，要做好保障和改善民生等工作。拓展市場化社會化就業管道，確保群眾溫暖過冬，確保受疫情和自然災害影響嚴重群體的基本生活。堅決反對形式主義、官僚主義，保證各項工作取得實效。