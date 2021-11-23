李克強坦言不穩定因素增多 大陸經濟面臨新下行壓力

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
11月22日，大陸國務院總理李克強在上海主持召開部分地方政府主要負責人座談會，分析經濟形勢。新華社
11月22日，大陸國務院總理李克強在上海主持召開部分地方政府主要負責人座談會，分析經濟形勢。新華社

大陸國務院總理李克強22日在上海主持召開部分地方政府主要負責人座談會，分析經濟形勢，研究做好經濟社會發展工作。他坦言，內外環境中不穩定不確定因素增多，大陸經濟面臨新的下行壓力。

據新華社報導，李克強指，今年以來，大陸發展遇到的新挑戰交織疊加、超出預期。官方實施助企紓困政策與深化改革並舉，有效應對大宗商品價格上漲、電力煤炭供應緊張、嚴重洪澇災害等影響經濟運行的突出問題，經濟在攻堅克難中繼續平穩發展。「同時，國內外環境中不穩定不確定因素增多，我國經濟面臨新的下行壓力。」

他表示，要強化六穩、六保特別是保就業保民生保市場主體，落實好歲末年初籌劃的跨周期調節舉措，加強能源、電力保障，推進改革開放，推進工業化城鎮化進程，繼續做好常態化疫情防控，防範化解風險，推動經濟在爬坡過坎中持續健康發展。

李克強指，目前大陸市場主體已超過1.5億戶。實踐證明，市場主體多、發展好的地方，經濟更有活力和韌性。各地要把保市場主體特別是中小微企業、個體工商戶作為政策著力點，落實好減稅降費、市場保供穩價等政策，採取措施清理拖欠中小企業應收帳款，幫助市場主體降成本、解難題。官方研究推出組合式減稅降費政策並形成規模，是用改革的辦法激發市場主體活力。

他要求，地方和有關部門要為市場主體生存與發展創造良好環境，在發布相關經濟政策措施時，一定要從實際出發，實事求是，避免採取運動式、冒進式、一刀切措施。堅持政府過緊日子，集中財力保減稅降費政策落地、保基本民生和基層運轉。

李克強強調，頂住經濟下行壓力，要注重在改革開放上下功夫。圍繞破除制約市場主體發展的體制機制障礙精準發力，推動深化「放管服」改革取得新突破，形成一視同仁、公平競爭的市場環境，把各類市場主體活力釋放出來。推進高水平對外開放，抓住RCEP實施契機拓展國際合作，更好吸引外資，更深融入和穩固國際產業鏈供應鏈。

他還說，要做好保障和改善民生等工作。拓展市場化社會化就業管道，確保群眾溫暖過冬，確保受疫情和自然災害影響嚴重群體的基本生活。堅決反對形式主義、官僚主義，保證各項工作取得實效。

李克強

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