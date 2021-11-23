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大陸增5本土確診 4例來自大連
大陸近日本土疫情趨緩，據大陸國家衛健委23日通報，22日0到24時，大陸新增新冠肺炎確診病例19例，其中境外輸入病例14例，本土病例5例（遼寧4例，均在大連市；雲南1例，在德宏傣族景頗族自治州）。
無症狀感染者方面，22日大陸新增無症狀感染者18例，其中境外輸入16例，本土2例（均在雲南德宏傣族景頗族自治州）。
目前，大陸現有確診病例1006例（其中重症病例8例），累計治癒出院病例92882例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例98524例，現有疑似病例3例。
根據大連市23日公布的4例本土病例詳情，其中2人為甘井子區某小學學生，1人為莊河市某小學教師，還有1人是居住地在莊河市的兒童，上述病例均在大連市官方，對已確診病例的密切接觸者主動排查中發現。
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