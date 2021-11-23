1300噸川茶 搭專列出口中亞

22日上午，滿載著1300噸四川茶葉的貨運班列從成都國際鐵路港出發，啟程前往烏茲別克首都塔什干。 本批茶葉來自四川省樂山市夾江縣。作為四川省最大的出口綠茶縣級產區，夾江縣年出口綠茶3.2萬噸、七成銷往國外，出口額突破15億元人民幣。

中新社報導，據茶葉出口企業—四川華義茶業有限公司董事長方義開表示，過去通過海運，需要近兩個月貨物才能運抵。如今鐵路僅需15天左右，運輸成本也更低。

本趟茶葉專列其中15個箱櫃裝有360噸毛峰（綠茶），是首次出口中亞，意味著川茶名優毛峰產品出口中亞市場實現了零的突破。

四川是茶葉大省，但在中國大陸茶葉出口格局中的占比仍然很小。茶葉專列的開行，將幫助川茶企業拓展烏茲別克等中亞國家市場，進一步促進和擴大川茶出口規模。

當前，為積極應對新冠肺炎疫情給國際貨運帶來的持續影響，四川省通過開行茶葉專列支持川茶企業抱團走出去，做大做強茶葉出口，深耕中亞市場。