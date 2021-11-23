聽新聞
test
0:00 / 0:00

1300噸川茶 搭專列出口中亞

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
滿載著價值410萬美元的1300噸四川茶葉的專列22日從成都出發，啟程前往烏茲別克首都塔什干。圖為四川茶葉出口中亞專列啟程出發。（中新社）
滿載著價值410萬美元的1300噸四川茶葉的專列22日從成都出發，啟程前往烏茲別克首都塔什干。圖為四川茶葉出口中亞專列啟程出發。（中新社）

22日上午，滿載著1300噸四川茶葉的貨運班列從成都國際鐵路港出發，啟程前往烏茲別克首都塔什干。 本批茶葉來自四川省樂山市夾江縣。作為四川省最大的出口綠茶縣級產區，夾江縣年出口綠茶3.2萬噸、七成銷往國外，出口額突破15億元人民幣。

中新社報導，據茶葉出口企業—四川華義茶業有限公司董事長方義開表示，過去通過海運，需要近兩個月貨物才能運抵。如今鐵路僅需15天左右，運輸成本也更低。

本趟茶葉專列其中15個箱櫃裝有360噸毛峰（綠茶），是首次出口中亞，意味著川茶名優毛峰產品出口中亞市場實現了零的突破。

四川是茶葉大省，但在中國大陸茶葉出口格局中的占比仍然很小。茶葉專列的開行，將幫助川茶企業拓展烏茲別克等中亞國家市場，進一步促進和擴大川茶出口規模。

當前，為積極應對新冠肺炎疫情給國際貨運帶來的持續影響，四川省通過開行茶葉專列支持川茶企業抱團走出去，做大做強茶葉出口，深耕中亞市場。

茶葉 新冠肺炎 疫情

延伸閱讀

違章建築申請接用水電 男硬塞禮券賄賂官員

吃喝玩樂集一身！ 靜岡縣「KADODE OOIGAWA」 匯集大井川流域綠茶.農業.觀光體驗

2萬野豬成災 四川通江求獵殺…專業隊伍2天抓8頭犧牲2獵犬

黔茶科技轉型 禁農藥護生態

相關新聞

台北上海雙城論壇 12月1日登場

台北市政府與上海市政府昨（22）日分別宣布將於12月1日舉辦雙城論壇，主題鎖定「新經濟 新發展」，並就「後疫情時代產業數...

「台商要與台獨劃清界線」 遠東陸廠遭罰 國台辦表態

新華社昨報導，台灣遠東集團在大陸投資的化纖紡織、水泥企業，因在環保、土地利用等方面違法違規，遭到罰款及限期整改。大陸國台...

遠東陸廠遭罰 台商嘆「殺雞儆猴」

遠東集團因「一系列違法違規行為」，被大陸罰款、限期整改，多數台商表示，此舉是對「台獨」金主的警告和懲罰措施，有「殺雞儆猴...

廣州車展 廣汽新能源車受關注

第十九屆廣州國際車展日前登場，廣汽集團、小鵬汽車、比亞迪、東風日產等車企紛紛發布最新款式的新能源汽車。廣東將加速新能源汽...

大陸直播電商 三巨頭鼎立

大陸電商平台不停的長江後浪推前浪，抖音、快手等直播平台後來居上，在網站成交金額（GMV）已與淘寶形成三足鼎立。

拉日高速公路 部分試營運

西藏自治區交通運輸廳22日披露，G4218拉薩至日喀則高速公路（控制性工程）日喀則段，22日對小型車輛開放並試運行管理，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。