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支持中小企業 陸頒融資新規

聯合報 / 記者陳政錄／綜合報導

在下半年經濟成長放緩的背景下，大陸國務院22日發布「提升中小企業競爭力若干措施」，提出要落實落細財稅扶植政策，加大融資支持力度，如加強信貸、直接融資支持等，並點名要深化新三板改革、發揮北京證券交易所服務中小企業的作用，鼓勵中小企業透過併購重組對接資本市場。

大陸國務院促進中小企業發展工作領導小組22日頒布措施，包括落實落細財稅扶持政策、加大融資支持力度、加強創新創業支持、提升數位化發展水準、提升工業設計附加值，以及提升知識產權創造、運用、保護和管理能力，和助力開拓國內外市場、提升綠色發展能力、提升質量和管理水準、提升人才隊伍素質、加強服務體系建設11方面34項內容。

就北交所15日敲鑼開市，措施指出，要加強直接融資支持，深化新三板改革，發揮北京證券交易所服務中小企業作用，打造服務創新型中小企業主陣地。

大陸國務院要求，推動上海、深圳、北京證券交易所和新三板提供全流程、全周期諮詢服務，助力中小企業上市掛牌融資，並完善創業投資發展和監管政策，暢通私募股權和創業投資基金各環節，發揮大陸國家中小企業發展基金、國家新興產業創業投資引導基金、國家科技成果轉化引導基金等作用，帶動社會資本擴大直接融資規模、鼓勵中小企業通過併購重組對接資本市場。

扶植「專精特新」企業上，措施提出，要透過大陸中央財政專項資金，引導地方加大對專精特新中小企業支持力度，健全培育體系等。

對於近期大陸當局加碼「能耗雙控」、講求綠色低碳，措施提出，要引導中小企業參與實施工業低碳行動和綠色製造工程，支持開發綠色技術、設計綠色產品、建設綠色工廠，申請和獲得綠色產品認證。

與此同時，大陸國務院辦公廳還發布「關於進一步加大對中小企業紓困幫扶力度通知」，提出要加大民生領域和新型基礎設施建設投資力度，落實向中小企業採購，並用好新增人民幣3,000億元支小再貸款額度等。

國務院 創業 北京

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