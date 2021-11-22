謠傳將破產 蘇寧易購強調不迴避問題也不輕信謠言

大陸日前謠傳蘇寧易購年底將宣布破產，蘇寧易購22日發布致全體員工信，董事長黃明端和總裁任峻在信中表示，近半年來，集團遭遇到前所未有的困難，但號召全員「不迴避問題，也不輕信謠言」，把全部精力投入客戶服務和銷售提升，按既定的方向前進。

大陸自媒體報導，全員信指出，蘇寧易購雙11銷售目標全面完成，力爭實現11月EBITDA（稅息折舊及攤銷前利潤）轉正。信中還透露，已經為10月達成銷售目標的2464名員工兌現獎勵。

全員信並指出，近半年來，蘇寧易購遭遇到前所未有的困難，但在省市政府、各產業投資人的積極支持下，8月開始流動性逐步好轉，9月下旬、10月銷售收入實現快速增長，雙11全面完成銷售目標。目前，蘇寧易購的目標非常明確，力爭實現11月EBITD轉正，這對蘇寧易購來說將是一個重要轉捩點。

全員信稱，「從谷底往上爬，不管哪個方向都是上坡，在爬坡過程中，是每一個人的努力，匯聚成集團前進的動力。」蘇寧易購號召全員「不迴避問題，也不輕信謠言」，把全部精力投入客戶服務和銷售提升，按既定的方向前進，在雙十二大促、聖誕、元旦和春節等幾場年終大促中再接再厲。

大陸網路上日前流傳「蘇寧12月底破產」、「蘇寧可能欠錢不還」，雖然蘇寧易購已澄清是謠言，但該公司最近出現大量關於公司理財產品到期無法兌付的投訴，涉及人員多為蘇寧集團員工及前員工，單個案例涉及金額從人民幣幾萬元到上百萬元不等。蘇寧也在內部發出通知，擬單方面採取延本付息的方式，本金兌付時間最晚推遲到2022年11月30日。