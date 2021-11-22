海南自貿港概念股　中國中免通過港交所上市聆訊

港交所22日揭露，已在上海證券交易所主板上市的大陸免稅品龍頭—中國中免，已通過上市聆訊。財報顯示，中國中免2018年至2020年，利潤複合年增長率為35.6%，2020年淨利潤達人民幣71.09億元。

截至22日收盤，中國中免於A股報人民幣233.56元，跌幅0.77%，市值為人民幣4,365億元，近12個月市盈率達38倍。

港交所文件顯示，中國旅遊集團中免股份有限公司（中國中免）通過上市聆訊，聯席保薦人為中金公司和瑞銀集團，聆訊後資料集顯示，2018年至2020年，中國中免收入複合年增長率達23.3%，而淨利潤複合年增長率為35.6%。

中國中免旗下全資子公司，中國免稅品（集團）有限公司（中免集團）前身為中國免稅品公司，成立於1984年，是當時大陸唯一經國務院授權，展開免稅業務的國有專營公司，後經戰略重組和擴張下，中國中免近年相繼收購日上免稅行（上海）、海南免稅品有限公司51%股權，在大陸29個省市區經營187家門市、還有8家在香港、澳門、柬埔寨的境外門市，是大陸免稅品龍頭，也被視為大陸推動海南自貿港建設的重要概念股之一。

香港信報日前引述知情人士透露，中國中免已獲港交所批准在香港上市，預計集資規模50億美元，另由於中國中免已於2009年在上交所掛牌，赴港上市後，將同時擁有上交所和港交所的雙重身分。

值得注意的是，在近期大陸本土新冠疫情復燃的背景下，中國中免10月29日發布第三季財報顯示，雖今年前三季營收、淨利潤分別增長40.87%、168.35%，但第三季單季，營業收入有所下降，年減11.73%，淨利潤漲幅則相較全年有所收斂，為40.22%。