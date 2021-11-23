拉日高速公路 部分試營運

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

西藏自治區交通運輸廳22日披露，G4218拉薩至日喀則高速公路（控制性工程）日喀則段，22日對小型車輛開放並試運行管理，目前執行免費通行，並按照最高限速100公里/小時、最低限速70公里/小時的標準實行交通管理。

中新社報導，拉日高速（控制性工程）日喀則段是G4218雅葉高速拉薩至日喀則機場段公路工程中的一段，全長34.87公里，起自日喀則市桑珠孜區聯鄉大竹卡村，在江當互通連接已建成的日喀則機場快速路。自此，從日喀則市聯鄉大竹卡村到日喀則市區全程走高速，車程將縮短至40分鐘左右。

目前，G4218雅葉高速拉薩至日喀則機場段公路工程（中間段工程）正在加緊建設中。該段起自曲水縣茶巴拉服務區，止於日喀則市桑珠孜區聯鄉大竹卡村，於2020年6月開工建設，計畫2024年6月通車。

西藏自治區交通運輸廳稱，G4218雅葉高速拉薩至日喀則機場段公路工程將成為拉薩市通往日喀則市、阿里地區的快速運輸大通道，是西藏自治區首府輻射西藏西部地區的公路交通重要幹線，也是西藏打造以拉薩為中心的3小時綜合交通圈、融入「一帶一路」、面向南亞開放的重要通道。 

西藏 機場 自治區

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