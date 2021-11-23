廣西企業經營汶萊摩拉港 效率提升

廣西北部灣國際港務集團有限公司21日披露，該集團接手運營汶萊摩拉港後港口效率大幅提升，吞吐量逐漸恢復至疫情前水平。目前，碼頭升級改造工程持續推進，集裝箱吞吐量增長加上開展新增業務，收入及利潤均實現較大增長。

中新社報導，摩拉港是汶萊最大的港口和唯一深水港口，也是汶萊開展國際貿易的主要樞紐。在「廣西—汶萊經濟走廊」框架下，2017年2月，廣西北部灣國際港務集團與汶萊企業組建的合資公司—汶萊摩拉港有限公司揭牌，中汶合資企業接手運營摩拉港集裝箱碼頭。

通過系列優化措施和升級改造，摩拉港已發展成為東協東部增長區（東增區）集裝箱在船舶靠港、裝卸船單船作業及提還箱作業方面效率最高的港口。據廣西北部灣國際港務集團表示，目前，摩拉國際漁港公司正式成立並全面接管漁業碼頭，碼頭的升級改造及公共配套設施建設正在推進。

「廣西—汶萊經濟走廊」是兩國重要的經濟合作平台。2014年，汶萊政府與廣西壯族自治區政府簽署相關合作備忘錄，雙方在農業、工業、物流、清真食品加工、醫療保健、生物醫藥、旅遊等領域展開全面合作。

經過7年發展，廣西與汶萊經貿合作「多點開花」。除加強港口合作促進互聯互通，在水產養殖方面，廣西海世通公司在汶萊從事海洋水產品的種苗繁育、養殖、收購、加工和銷售，創下汶萊漁業養殖領域多個第一，大蚝產業一體化合作項目實現規模化投產。

廣西海世通公司在汶萊的漁業綜合開發項目是「廣西—汶萊經濟走廊」建設首個落地農業項目。延續千年的香料貿易在廣西與汶萊合作中成為亮點，廣西與汶萊香料貿易和清真認證產業合作逐步向現代化模式發展。

今年是中汶建交30周年。9月廣西和汶萊的有關企業和機構達成一批新的重點合作項目，包括漁業資源開發與利用「一帶一路」聯合實驗室項目、香料加工與貿易全球運營中心等。