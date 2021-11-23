深圳出口一帶一路國家 同比增12.9%

深圳海關22日披露，今年前10個月，深圳市對「一帶一路」沿線國家和地區進出口6061.1億元（人民幣，下同），與去年同期相比增長12.9%。

新華社報導，深圳海關數據顯示，深圳市出口「一帶一路」沿線國家和地區的產品中，機電產品占比逾8成，主要為電工器材、電子元件、液晶顯示板、電腦等。

連日來，在傳音控股全資子公司深圳市泰衡諾科技有限公司廠區，工人們正抓緊生產一批出口到非洲市場的智能手機和平板等電子產品。今年前10個月，該公司出口產品總值90.3億元，同比增長16%。

昂納信息技術（深圳）有限公司是家光通信器件和模塊供應商，產品主要出口「一帶一路」沿線國家和地區。今年前10個月，該公司生產的光放大器模塊、光隔離器和光模塊等產品，暢銷羅馬尼亞、泰國等地，出口貨值約4.6億元，增長62.9%。

另據了解，今年前10個月，「灣區號」中歐班列開行「一帶一路」沿線國家和地區共104列，裝載車廂4979節，貨物6.90萬噸，貨值26.47億元。