平潭實驗區 實現全綠電供應

自10月份進入盛風期以來，福建省平潭綜合實驗區風電最大出力已超過31.9萬千瓦，達到該實驗區最大用電負荷的兩到三倍。國家電網福建電力有限公司22日通報，這標誌著平潭綜合實驗區實現全綠電供應。

中新社報導，福建農林大學經濟管理學院教授戴永務認為，全綠電供應的實現將使平潭成為中國大陸沿海島嶼能源供應的典範。

海上風電已成為福建優化能源結構和電源布局的發力點。在大陸國家電網福建供電公司總經理蔡鴻賢看來，受「狹管效應」和季風氣候影響，台灣海峽擁有豐富的風能資源，足以成為福建綠色低碳發展的主要支柱。

福建省陸地風能資源總儲量4131萬千瓦，居大陸前列，技術可開發利用裝機容量773萬千瓦，海上技術可開發容量575萬千瓦。

當前，福建海上風電裝機正快速增長。11月18日，中國華電首個海上風電—福建福清海壇海峽海上風電項目最後一台風機成功併網。至此，該項目46台風電機組已全部併網發電。福清海壇海峽海上風電項目裝機容量299.2兆瓦，年發電量約11.3億千瓦時，每年可節約標煤31.92萬噸，減少二氧化碳排放約93.91萬噸。

福建核電建設也穩步推進。10月27日，中國大陸自主三代核電「華龍一號」批量化建設首台機組—中核集團漳州核電1號機組內穹頂成功吊裝，標誌該機組從土建施工全面轉入設備安裝階段。11月6日，華龍一號示範工程第2台機組—中核集團福清核電6號機首爐燃料裝載正式開始，標誌該機組進入主系統帶核調試階段，向建成投產邁出重要一步。

截至目前，福建在運核電機組9台、裝機986.2萬千瓦；占全省電力裝機14.94%。據福建省「十四五」規劃，福建將著力構建煤、油、氣、核、新能源和可再生能源多輪驅動、協調發展的能源供應體系。