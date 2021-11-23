廣州車展 廣汽新能源車受關注

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
第十九屆廣州國際汽車展覽會近日在廣州舉行，參展車企共展出新能源車241台，其中國外品牌展車88台。圖為廣汽集團的概念車吸引觀眾。（中新社）
第十九屆廣州國際汽車展覽會近日在廣州舉行，參展車企共展出新能源車241台，其中國外品牌展車88台。圖為廣汽集團的概念車吸引觀眾。（中新社）

第十九屆廣州國際車展日前登場，廣汽集團、小鵬汽車、比亞迪、東風日產等車企紛紛發布最新款式的新能源汽車。廣東將加速新能源汽車整車發展，重點加大電機、電池和電控系統的研發力度，加快新能源汽車相關配套基礎設施建設，打造具有國際影響力的汽車產業集群。

新華社報導，本次廣州車展最令人關注的車型之一是廣汽埃安AION LX Plus。該款車型搭載獨家自研海綿硅負極片電池技術，綜合續航里程達1000公里以上。此外，廣汽還發布智享旗艦電動概念轎跑TIME及新勢能先鋒概念車EMKOO，強化「智能化+電動化」和「智能化+混動化」兩條路線同步發展的產品布局。

廣汽集團總經理馮興亞表示，面對新能源續航、安全、充電三大痛點，廣汽集團在第一階段（2019年之前）解決續航里程的痛點，在第二階段（2019-2021年）解決電池安全的痛點。在此基礎上，廣汽集團加大在能源生態的布局和投入，在電動化方面已建立能源生態、解決充電便利性的第三階段。

在本次車展上，小鵬汽車全新智能旗艦SUV小鵬G9也正式全球首發亮相。小鵬汽車稱，小鵬G9搭載XPower 3.0動力系統，是大陸首款基於800V高壓SiC平台的量產車，未來將實現超充5分鐘、補能超過200公里續航的能力。

今年10月，小鵬汽車克服行業性晶片供應挑戰，總交付量達10138輛，同比大增233%，並連續兩個月交付突破萬輛。同時，今年前10個月，小鵬汽車已累計交付66542輛，是去年同期的接近4倍。

廣東省統計局數據顯示，今年前三季度，廣東省汽車製造業生產恢復較好，汽車製造業增加值同比增長12.1%；汽車類商品零售同比增長15.5%，在9月特斯拉汽車集中交付的帶動下，新能源汽車同比增長102.5%。

廣東省汽車流通協會表示，汽車銷量進入第三季，增幅放緩。上游生產端晶片短缺，影響整車生產節奏的問題逐步顯現。廣東省政府提出，努力破解重點產業晶片緊缺等問題，提高產業鏈現代化水平和抗風險能力。

廣東 車展 日產

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