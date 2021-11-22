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蘇州通報：遠東集團蘇州三公司 違反當地「消防法」

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
蘇州消防隊公布遠東集團蘇州三個廠違法大陸「消防法」法規內容，和被罰款的情況。
蘇州消防隊公布遠東集團蘇州三個廠違法大陸「消防法」法規內容，和被罰款的情況。

大陸22日晚公布蘇州市消防救援支隊關於遠東集團消防安全違法處理情况的通告，通告詳述遠東集團蘇州3間公司的違法情況和罰款內容。這份19日發出的「通告」稱，遠東蘇州三廠占用防火間距等多處違反當地《消防法》。

通告稱，為預防重特大火災事故的發生，切實維護公共消防安全，近期，消防救援機構對遠東集團所屬的遠東服裝（蘇州）有限公司、遠紡織染（蘇州）有限公司、亞東工業（蘇州）有限公司等組織依法開展消防監督檢查。

經檢查，發上述單位存在消防設施未按要求配置或保持完好有效、占用防火間距等消防安全隱患和違法行為。 根據大陸《消防法》有關規定，消防救援機構對遠東集團所屬單位存在的消防安全違法行為進行查處。

現將處理情况向社會公開：一、遠東服裝（蘇州）有限公司研發中心南側搭建廠房，占用防火間距，違反大陸《消防法》第28條的規定，給予該單位罰款3萬元的處罰。

二、遠紡織染（蘇州）有限公司：1、消防泵房噴淋、消防泵進水管、吸水管安裝影響吸水流量：一期成品倉庫噴淋噴頭流量不足，消防設施配置不符合標準，違反大陸《消防法》第16條第1款第2項的規定，給該組織罰款2萬元的處罰。2、一期、二期搭建雨棚占用防火間距，違反《消防法》第28條的規定，給予該單位罰款35萬元的處罰。

三、亞東工業（蘇州）有限公司：1、二期浸膠車間和成品倉庫之間搭建雨棚占用防火間距，違反《消防法》第28條的規定，給予該組織罰款35萬元的處罰。2、SSP廠區一樓東南側防火門缺少順序器，一樓貨梯前室正壓送風口手動開啟，無法正常聯動啟動正壓風機，消防設施未保持完好有效，違反《消防法》第16條第1款第2項的規定，給予該組織罰款3萬元的處罰。3、一期SSP高層廠房消防電梯前室設定加壓送風系統，前室未設定聯動報警裝置，一期拉絲車間辦公夾層的走廊排烟設施未安裝到位，二期4#、5#、6#成品倉庫噴林流量不滿足要求，違反《消防法》第16條第一款第2項的規定，給予該組織罰款3萬元的處罰。

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