大陸查處遠東 學者憂「政治因素」：還會有下一個

在大陸國台辦宣布懲戒「台獨頑固分子」，不允許其金主在大陸牟利後，藍綠政治獻金大戶遠東集團，22日遭大陸官媒《新華社》點名，因違法違規，遭五省聯合檢查並依法查處。學者分析，「絕對是政治因素」，不排除接下來還有，恐進一步對台商在陸、在台經營造成影響。

政大東亞所所長王信賢22日出席遠景基金會舉辦的「中國發展問題與台海安全前景」研討會，他在會後受訪時坦言，在中共的「政策工具箱」裡，有關台商在陸投資，甚至學者的檔案資料非常多，只是「什麼時候拿出來用、怎麼用」的問題。

對於遠東被大陸查處，他認為，陸方所提出的消防、環保、稅務等，可能只是表面上的理由，從此次由官媒新華社點名發布、五省聯合檢查的「規格」來看，絕對是政治因素，與國台辦宣布懲戒「台獨頑固分子」，不允許其金主在大陸牟利有關。

王信賢說，遠東集團被點名後，將對其他台商造成寒蟬效應和自我審查，除了政治圈的政治獻金會有影響外，企業經營也會更加小心。

他坦言，雖然商人都不想涉入政治太深，但在台灣內部政治競爭如此激烈下，一定都是雙邊押寶，「沒有所謂的台獨企業」，這類情況在日本、美國皆然，只是以大陸的邏輯來區分，就是二分法，「這對企業來說就比較麻煩。」

在此之前，本月初大陸國台辦宣布將行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮列為「台獨頑固分子」，祭出懲處措施。據大陸國台辦發言人朱鳳蓮12日在記者會上的說法，將禁止「台獨頑固份子」本人及家屬進入陸港澳，限制其關聯機構與大陸有關組織、個人合作，不允許其金主在大陸牟利。

遠東集團堪稱台灣政治獻金大戶，據《風傳媒》引述監察院「政治獻金會計報告書」初步統計，在2020總統與立委選舉中，遠東捐款國民黨總統候選人韓國瑜1,000萬元，立委選舉部分，砸下5,800萬元，分別給47位藍綠立委參選人；另監察院資料顯示，蘇貞昌2018年競選新北市長時，金主來自聯賓塑料、豐興鋼鐵、亞東證券、慶達投資等，其中亞東證券是徐旭東家族旗下企業之一。

據新華社22日報導，上海、江蘇等五省市有關執法部門，近期展開執法檢查，發現台灣遠東集團在當地投資的化纖紡織、水泥企業在環保、土地利用等方面存在違法違規行為，依據大陸法律法規對涉事企業採取罰款等措施。