陸發改委：電廠存煤達1.43億噸 可用23天

大陸國家發展改革委22日公告，進入11月，大陸煤炭供應水準進一步提升，電廠存煤達到1.43億噸，比10月底增加超過3,500萬噸，可用23天，超過常年水準，今冬明春發電供暖用煤得到有力保障。

公告指出，11月以來，大陸統調電廠日均供煤達810萬噸，較去年同期增加超過30%，近期連續數日突破900萬噸，最高達到943萬噸歷史峰值。電廠供煤大於耗煤日均超過170萬噸，最高達到293萬噸，存煤水準進一步提升。

11月20日電廠存煤達到1.43億噸，比10月底增加超過3,500萬噸，可用23天，超過常年水準，今冬明春發電供暖用煤得到有力保障。其中，東北三省電廠存煤1,527萬噸，已超去年同期水準，較10月底提升200萬噸，可用31天。

11月21日，北方主要港口存煤超過2,500萬噸，較月初提升500萬噸，其中秦皇島港存煤554萬噸。

按目前供煤水準計算，11月底全大陸電廠存煤有望突破1.5億噸，遠超往年水準，與去年同期水準基本一致，良好的煤炭供需形勢將進一步鞏固，冬季煤炭供應保障能力顯著提升。