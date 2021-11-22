雙11天貓國際 MIT美妝零食等受大陸消費者歡迎

今年雙11天貓國際有超過2.9萬品牌參與，首次參與新品牌則多達2,800家以上台灣品牌表現不俗，除面膜、精華液等美妝產品外，顯示器、零食及藥品，也獲大陸消費者歡迎。

MIT「美妝保養」產品最受歡迎，來自台中大甲的在地保養品牌「DoMeCare」與同為美妝品牌的「森田」、「Dr. WU」攜手進榜，展現台灣美妝保養產業的跨境外銷「硬實力」。

天貓淘寶海外台灣站進一步觀察發現，本次雙11台灣消費者跨境購買的熱門品牌中，包含「源氏木語」、「南極人」、「Roborock」、「小米」及「米家」在內，多為家居、家電品牌，顯見除服飾、3C配件等主流品類，台灣消費者跨境購買家居、家電品類的消費習慣也已更趨成形。

天貓淘寶海外台灣站與本土家居夥伴合作推出「家居一條龍」服務，雙11期間跨境家具家居品類熱銷，帶動台灣本土合作家居服務夥伴業績大幅成長。

其中「淘家集運」創下單日業績成長超過8倍佳績、「奶油貓集運」出貨量成長5倍，家具組裝服務業者「呼叫黃背心」業務詢問量則較去年同期成長高達6倍。

天貓淘寶海外台灣總經理劉慧娟表示，透過雙11的流量與銷量帶動當地電商產業鏈的創新升級，是天貓作為雙11創始者這13年來的責任與堅持，因此今年9月特別與台灣大型家具跨境運輸、上門組裝等本土業者結盟，合作推出「家居一條龍」服務，帶動本土夥伴的業務實質增長。

她指出，天貓淘寶海外台灣站歡迎也期待未來有更多機會與不同領域的台灣本土業者合作，讓更多傳統中小型商家透過天貓淘寶跨入數位經濟的市場領域。

2021天貓雙11熱門榜單參考（以下品牌非按銷售成績排序）

大陸消費者最喜歡的五大台灣品牌：DoMeCare、森田、Dr. Wu、Asus、糖村。

台灣消費者熱購五大品牌：源氏木語、南極人、小米、Naturehike、Nike。

大陸消費者最喜歡的台灣商品類目：面膜、精華液、顯示器及支架、糖果零食、藥品。