中芯趙海軍：2因素致「芯荒」 陸晶片無法影響全球產能

大陸最大晶圓代工廠中芯國際聯席CEO趙海軍日前表示，需求透支和產能方面欠帳，導致全球芯荒（晶片荒），考慮到產業鏈可控等因素，大陸半導體的產業需求至少應有三分之一由本地製造支持；他也提到，今年大陸製晶片銷量僅占全球個位數，對全球產能不會起決定性作用。

新浪財經報導，趙海軍19日出席2021「紅杉數字科技全球領袖峰會」時表示，缺芯跟大陸半導體產業沒有太大的關係：全世界的積體電路，今年能夠有6,000多億美元的積體電路塊銷售額，大陸用了40%以上，但大陸生產的百分比還是個位數；大陸半導體發展規模有欠帳，但還不會影響到全世界，主要還是全世界的總需求相比整個供應鏈和輸運端出了問題。

他指全球缺芯（缺晶片）有兩個原因，首先是需求透支了。大家在這次疫情中做了產品升級換代，這個升級原本可能是五年十年來完成的，現在一下子就做了，拉動電動汽車、5G手機、智慧家居、以及上課和辦公設備的需求。以5G手機為例，今年可能就會有多達5億部手機是5G，平均每部比4G多用25%到30%的矽片。

全世界手機產業IC占了整個代工業產量的50%，一下子多出這麼多矽片給5G手機產品，矽片產能就不夠了。

趙海軍表示，電動汽車也是這樣，每輛電動車需要的IC是燃油車的4到5倍，電動車的量一下子上來了，產能也沒準備好。IC產品市場的特點是價格對供求關係非常敏感：缺5%的量，價錢就會飛漲；空閒了5%，價格就會劇烈下跌。一個晶片很便宜，但是會影響一台整機或者一輛汽車，所以人們恐慌的時候會對供應鏈的起伏有過度反應，把5%的缺貨推成50%。

其次是產能建設方面欠帳。他表示，過去這麼多年來，大家已建設的產能相對於終端系統整機的需求來說，整個供應鏈非常僵硬，沒有一點餘量。去年美國放了好幾個月假，歐洲也放了，而全世界積體電路80%來自於這些IDM工廠，大陸代工業只占20%；80%的部分放假了，大概有一半的人上班，一半的人不上班，一年下來就缺少了四五個月的IDM積體電路，今年總產能沒有增長，也沒能恢復100%上班，不缺才怪。