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新華社：台灣遠東集團在陸投資企業涉違法違規被查處
據新華社報導，上海、江蘇等五省市有關執法部門，近期展開執法檢查，發現台灣遠東集團在當地投資的化纖紡織、水泥企業在環保、土地利用等方面存在違法違規行為，依據大陸法律法規對涉事企業採取罰款等措施。
報導指，遠東集團涉事企業承認存在違法違規事實，已繳納或正按程序繳納罰款及稅款。查處違法違規問題仍在進行中。
根據報導，包括上海、江蘇、江西、湖北、四川等五省市有關執法部門開展執法檢查，發現台灣遠東集團在當地投資的化纖紡織、水泥企業在環保、土地利用、員工職業健康、安全生產及消防、稅務、產品品質等方面存在一系列違法違規行為，依據大陸法律法規對涉事企業採取罰款、追繳稅款、限期整改等措施，並收回該企業閒置建設用地。
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