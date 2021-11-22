快訊

國際奧會護航中國官媒「#彭帥在哪裡？」的冬奧輿論戰

超商店員支援夜班遇害 父不捨淚訴：還我們一個公道

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新華社：台灣遠東集團在陸投資企業涉違法違規被查處

聯合報 / 記者林宸誼╱即時報導
新華社報導，台灣遠東集團在大陸投資企業因環保等方面存違法違規被查處。圖/新華社
新華社報導，台灣遠東集團在大陸投資企業因環保等方面存違法違規被查處。圖/新華社

據新華社報導，上海、江蘇等五省市有關執法部門，近期展開執法檢查，發現台灣遠東集團在當地投資的化纖紡織、水泥企業在環保、土地利用等方面存在違法違規行為，依據大陸法律法規對涉事企業採取罰款等措施。

報導指，遠東集團涉事企業承認存在違法違規事實，已繳納或正按程序繳納罰款及稅款。查處違法違規問題仍在進行中。

根據報導，包括上海、江蘇、江西、湖北、四川等五省市有關執法部門開展執法檢查，發現台灣遠東集團在當地投資的化纖紡織、水泥企業在環保、土地利用、員工職業健康、安全生產及消防、稅務、產品品質等方面存在一系列違法違規行為，依據大陸法律法規對涉事企業採取罰款、追繳稅款、限期整改等措施，並收回該企業閒置建設用地。

上海

延伸閱讀

台北上海城市論壇12/1登場 主題為疫後經濟與文化交流

陸媒：上海台北雙城論壇將於12月1日舉行

合作存斷層 長江人才東高西低

上海女巨額消費後懊悔 竟用冥幣成功騙回逾19萬元美容費

相關新聞

新華社：台灣遠東集團在陸投資企業涉違法違規被查處

據新華社報導，上海、江蘇等五省市有關執法部門，近期展開執法檢查，發現台灣遠東集團在當地投資的化纖紡織、水泥企業在環保、土...

今年1到10月陸資來台 大減66.68%

經濟部投審會22日公布數據顯示，受疫情和全球經貿局勢變化影響，今年1到10月，核准僑外投資金額52.7億美元，年減28....

鴻海強化ESG 深圳龍華園區拚零廢示範

鴻海積極強化環境、社會、治理（ESG, Environmental SocialGovernance），其中中國深圳龍華...

合作存斷層 長江人才東高西低

「中國長江經濟帶綠色發展人才年度報告」20日在重慶發布，報告稱，長江人才帶發展水平「東高西低」梯度格局明顯，區域之間差距...

台灣學生寧波創業 感覺溫暖

談及在浙江寧波創辦「學妹健身廚房」的經歷，來自台灣的粘惠如用兩個字評價：溫暖。她希望畢業後能留在寧波繼續創業，開許多連鎖...

陸汽車保有量 年底破3億

「2021世界製造業大會新能源汽車產業發展論壇」20日舉行，會上披露，到今年9月底中國大陸汽車保有量達到了2.97億輛，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。