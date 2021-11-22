今年1到10月陸資來台 大減66.68%

經濟部投審會22日公布數據顯示，受疫情和全球經貿局勢變化影響，今年1到10月，核准僑外投資金額52.7億美元，年減28.25%，其中陸資來台計4,130.3萬美元（約新台幣12億3,909萬元），年減66.68%。

數據顯示，110年1到10月，核准陸資來台投資件數為32件，較上年同期減少61.45%；投(增)資金額計4,130萬3,000美元，較上年同期減少66.68%。

投審會指出，受到美中關係變動下的兩岸情勢、全球經貿情勢變化及本部修正大陸地區人民來台投資許可辦法等影響下，陸資來台投資呈下降趨勢。

對大陸投資方面，110年1到10月，核准對大陸投資件數349件，年減9.82%；核准投(增)資金額計43億112萬7,000美元(約新台幣1,290億3,381萬元)，年減8.6%。投審會表示，大陸營商環境變化、美中貿易衝突、科技戰持續等因素影響，台商赴陸投資趨於謹慎觀望。

整體僑外資方面，110年1到10月，核准僑外投資件數為2,230件，年減23.13%；核准金額部分，投(增)金額計52億7,028萬2,000美元(約新台幣1,581億846萬元)，年減28.25%。

另1到10月，投審會核准來台新設公司件數為1,433件，新設公司投資金額12億5,093萬4,419美元(約新台幣375億2,803萬2,570元)；核准新南向國家來台投資件數為441件，年減1.56%，投(增)資金額計8億7,615萬7,000美元，年增169.57%，其中投資來源地主要為泰國、新加坡及澳大利亞。

投審會解釋，新南向金額增加較大，主要是核准泰商泰金寶科技股份有限公司以新台幣85億500萬元，增資泰金寶電通股份有限公司、新加坡商EMPYRION DC PTE. LTD以新台幣29億9,900萬元，增資佇慧數據股份有限公司等大型投資案所致。

對外投資方面，10年1-10月核准(備)對外投資件數為337件，年減23.41%；投(增)資金額94億2,246萬4,000美元，年增33.84%，投審會說，顯示出在新冠肺炎疫情爆發後，台商搶占全球供應鏈重組商機之現象。

另110年1-10月，核准(備)對新南向國家投資件數為105件，年減28.08%，投(增)資金額計54億9,882萬4,000美元年增153.54%；投資金額增幅較大，主要係因除核准前開環球晶圓股份有限公司以25億美元增資新加坡GWAFERS SINGAPORE PTE. LTD.外，核准聯發科技股份有限公司以10億美元，增資新加坡MEDIATEK INVESTMENT SINGAPORE PTE. LTD、國泰人壽保險股份有限公司以4億美元，增資越南國泰人壽保險有限公司等大型投資案所致。