等不到船運 美國耶誕禮物到中國包機送貨
黑色星期五和耶誕購物季逼近，美國玩具商TY近一個半月以來，在中美間包機150多個航班，從深圳、廣州、上海等地起飛，將毛絨玩具帶到美國，第一財經報導，包括Nike、Levi 、UA、adidas、UGG等鞋履、服裝品牌製造商，都使用昂貴的空運，來繞過擁擠的港口或補充庫存。
國際航空運輸協會信息顯示，雖然空運一向比海運更昂貴，但供應鏈瓶頸正在推高海運成本並縮小差距：疫情前，空運成本是海運的12倍以上；但截至今年9月，僅貴了3倍。
據TY表示，空運每架航班的成本在150萬~200萬美元之間。
一財經報導，牛津經濟研究院經濟學家亨特（Tim Hunter）表示，全球供應鏈中斷將在本季（今年第4季）達到頂峰，供應鏈中斷問題現在正在緩解，估計全球運費在一個月內有所下降。
業內分析顯示，在海運方面到2022年年底能趨於基本正常。如果是從中國市場來看的話，明年春節之後，從業人員壓力會小一點。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言