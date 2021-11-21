等不到船運 美國耶誕禮物到中國包機送貨

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
美國耶誕禮物到中國包機送貨。圖源：中國日報
美國耶誕禮物到中國包機送貨。圖源：中國日報

黑色星期五和耶誕購物季逼近，美國玩具商TY近一個半月以來，在中美間包機150多個航班，從深圳、廣州、上海等地起飛，將毛絨玩具帶到美國，第一財經報導，包括Nike、Levi 、UA、adidas、UGG等鞋履、服裝品牌製造商，都使用昂貴的空運，來繞過擁擠的港口或補充庫存。

國際航空運輸協會信息顯示，雖然空運一向比海運更昂貴，但供應鏈瓶頸正在推高海運成本並縮小差距：疫情前，空運成本是海運的12倍以上；但截至今年9月，僅貴了3倍。

據TY表示，空運每架航班的成本在150萬~200萬美元之間。

一財經報導，牛津經濟研究院經濟學家亨特（Tim Hunter）表示，全球供應鏈中斷將在本季（今年第4季）達到頂峰，供應鏈中斷問題現在正在緩解，估計全球運費在一個月內有所下降。

業內分析顯示，在海運方面到2022年年底能趨於基本正常。如果是從中國市場來看的話，明年春節之後，從業人員壓力會小一點。

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