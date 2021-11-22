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數字經濟人才市場 重慶揭牌

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

「中國重慶數字經濟人才市場」20日在重慶市揭牌。作為大陸首個「數字（台灣稱為數位）經濟人才市場」，其計畫到2025年成為中國大陸的高端數位經濟人才培育基地、數位經濟人才重要輸送基地。

中新社報導，據中國信息通信研究院近期發布的「數字經濟就業影響研究報告」，數位經濟新就業模式將對就業形態帶來全新影響。2020年中國大陸數位化人才缺口接近1100萬，且這一需求缺口還在持續放大。

「中國重慶數字經濟人才市場」將突出綜合性、專業性建設方向，重點圍繞數位經濟人才「引、育、留、用、轉」等關鍵環節，建成集綜合性人力資源要素市場、專業化人力資源服務平台、大陸人力資源創業基地等功能於一體的專業性、公益類人才市場，為數位經濟人才和企業提供一站式人力資源服務解決方案。

此外，「中國重慶數字經濟人才市場」將堅持政府引導與市場主導相結合、公共服務與經營性服務相結合、人力資源服務與數位經濟產業相協調原則，力爭到2022年建成功能突出、效益顯著、獨具特色、示範引領的大陸國家級人才市場，到2025年，打造成高端數位經濟人才的培育基地、數位經濟人才的輸送交流平台。

為合理利用現有成熟平台資源，「中國重慶數字經濟人才市場」將依託總面積1萬餘平方米的重慶市大學生就業創業公共服務中心平台打造。平台現設立就業招聘區、創業孵化區、圖書閱讀區等功能區域，能够實現線上線下招聘、創業孵化路演、職業能力提升等各類功能服務，具備建設數位經濟人才市場所需的條件，可快速投入使用。

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