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陸汽車保有量 年底破3億

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

「2021世界製造業大會新能源汽車產業發展論壇」20日舉行，會上披露，到今年9月底中國大陸汽車保有量達到了2.97億輛，年底將超過3億輛，預計「十四五」期間將保持年均4%的增長速度。

新華社報導，據中國汽車工業協會副秘書長師建華表示，「十三五」期間，中國大陸汽車市場規模全球最大，汽車產銷量、保有量已連續多年居世界首位。到今年9月底中國大陸汽車保有量將達2.97億輛，年底將超3億輛。

同時，新能源汽車產業進入新發展階段。儘管受到疫情和全球晶片供應緊張影響，中國大陸新能源汽車產銷量也依然在刷新著歷史紀錄，世界上先進的技術紛向中國大陸聚集，在研發體系建設、產業供應鏈培育、衍生業務拓展等領域全面擴展。

據中國汽車工業協會統計，1至10月份中國大陸新能源汽車累計產銷量同比均增長約1.8倍。截至目前，新能源汽車在汽車銷量中的占比已經達到了11%，11輛車中就有1輛是新能源汽車。

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