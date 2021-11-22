台灣學生寧波創業 感覺溫暖

談及在浙江寧波創辦「學妹健身廚房」的經歷，來自台灣的粘惠如用兩個字評價：溫暖。她希望畢業後能留在寧波繼續創業，開許多連鎖店。

中新社報導，「築台引鳳‧浙裡創業」文化交流與設計邀請賽頒獎典禮和浙江高校台灣青年創業創新平台推介會11月20日在浙江杭州舉行。來自浙江7所台灣青年創業創新平台建設高校的相關人員與浙台兩地青年師生一起，共話創新創業。

浙江樹人學院學生張恩豪參加文化交流與設計邀請賽，並獲得創意實現大獎。作為一名浙江籍「台二代」，他深感浙江創業氛圍濃厚。

對於寧波諾丁漢大學大二學生粘惠如坦言，一年前的自己怎麼也不會想到能在寧波創業。彼時，她剛從台灣來到寧波學習。但令她印象頗深的是，浙江的創新創業氛圍濃厚。後來，粘惠如從自身的健身興趣出發，開始在線上販售健身餐。

她提到，學校也有多項政策扶持創業的台灣學生。如以講座、研討會、培訓的形式開展交流和展示，或進行創業政策答疑和政策解讀，聘請創業導師輔導，邀請校友分享經驗。

如今，她拓展了個人團隊，健身餐已進駐寧波諾丁漢大學校內第二食堂，並與澳洲肉派合作進行線下販售。雖然只是一名大二學生，但她對自己的創業生涯早已做好了規劃。

浙江科技學院服裝設計與工程專業學生陳鈺涵來自台灣，在福建廈門生活多年，對傳統文化頗為喜愛。她直言「大陸就是一個文化富礦」。在此次文化交流與設計邀請賽上，她上交的作品，是與皮影藝術結合的扇子。

「大家對皮影戲的關注度並不高，但是我看到它的第一眼就喜歡上了。」她提到，創新創業在於好的創意。文化與創意結合，才能走得長久。她希望，未來能在大陸進行文創產品的設計和開發。