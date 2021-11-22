合作存斷層 長江人才東高西低

「中國長江經濟帶綠色發展人才年度報告」20日在重慶發布，報告稱，長江人才帶發展水平「東高西低」梯度格局明顯，區域之間差距較大，雖然城市圈人才合作相對活躍，但上中下游合作存在斷層，缺少基於長江經濟帶融合發展的全流域人才合作機制。

中新社報導，該報告是大陸首個長江經濟帶人才綜合發展課題，提出「長江人才帶」概念，建議打造長江人才走廊，通過統籌協調長江經濟帶各省市人才規劃編製、政策創新，搭建人才流動平台，整合人才服務資源，厚植人才引育沃土，推動「政、產、學、研、資」等人才發展要素資源在各省市間自由流動、充分湧動。

從經濟規模看，長江沿江11省市占大陸經濟總量的半壁江山。從人口、人力資源看，長江流域有就業人員3.33億人，專業技術人才1800萬人、高技能人才2020萬人，是大陸人力資源最為集中、人才交流最為頻繁、人才協作最具潛力的區域。

報告顯示，長江人才帶總體發展水平處於中國大陸中上游。上海、江蘇、浙江以明顯優勢位列長江人才帶發展指數前三名。下游長三角三省一市（上海、江蘇、浙江、安徽）人才發展特色鮮明，區域人才一體化進程加快布局。

中游三省方面，湖北省高科技人才競爭力較強；湖南省人才吸引力穩步提升；江西省以經濟增長帶動人才發展提速，人才綜合實力顯著增強。上游川渝地區人才發展基礎較牢、趨勢向好。雲貴地區在長江人才帶整體發展中仍處於窪地。

報告研究表明，長江人才帶生態進化的「各地人才政策激勵因子的趨同化將導致城市間人才競爭的均衡化」趨勢較為突出。這將進一步淡化人才工作地域屬性，為未來打破地區壁壘，促進人才跨區域流動，實現人才最大價值和發揮最大效益提供有利條件。