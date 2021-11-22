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長沙 推出大飛機產業3年計畫

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
北京日前的「十三五」科技創新成就展上，一名兒童在中國商飛展台觀看飛機模型。（新華社）
北京日前的「十三五」科技創新成就展上，一名兒童在中國商飛展台觀看飛機模型。（新華社）

最新推出的「長沙市促進大飛機產業發展三年行動計畫（2022-2024年）」提出，到2024年，長沙要建成中國大陸大飛機產業配套重要基地，成為大陸戰略核心的補充力量。

中新社報導，長沙市工業和信息化局20日披露，「計畫」提出，經過三年努力，長沙大飛機產業規模倍增，產業綜合實力明顯增強，部分核心關鍵技術在中國大陸大飛機產業格局中占據主導地位；力爭大飛機產業規模倍增突破500億元（人民幣，下同），帶動聚集航空上下游企業200家，引進航空領域規模以上企業達20家，打造5個航空關鍵零部件和材料品牌，培育3家服務及運營單位。

按此「計畫」，長沙要加快構建產業生態，依託飛機起降系統、機載航電系統等產業優勢，形成中國大陸大飛機產業配套重要基地；培育航空材料、零部件、分系統和衍生產業，形成百億元產業集群，與株洲打造世界級中小航空發動機產業集群互補，形成長株潭一體化航空產業鏈條。

「計畫」明確了促進長沙大飛機產業發展的主要任務：推動航空新材料、飛機起降系統、飛機配套零部件、航電機電、先進基礎工藝、維修檢測等6大重點領域發展；加大重大項目和平台建設，如鼓勵有條件的企業與研發機構、高等院校聯合建設實驗研發平台，支持中國大陸唯一的大飛機地面動力學試驗平台的建設等。

同時，長沙要實施產業鏈精準招商，推動大飛機產業鏈強鏈、補鏈、延鏈建設；加強航空領域前瞻性、前沿性相關技術研究，鼓勵取得自主知識產權，促進科技成果轉移轉化；實施大飛機產業質量品牌提升工程，樹立大飛機產業長沙品牌。

此外，根據長沙市政府辦公廳之前印發的「長沙市促進大飛機產業發展若干政策（試行）」，自2022年起，將列支8000萬元新設立長沙市大飛機產業發展專項資金，重點支持航空新材料、機載系統、產業技術攻關等相關領域的發展。

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