廣東揭陽 台企石材加工獲好評

廣東揭陽，又稱「嶺南水城」，是潮汕文化重要的發源地及興盛地之一，也是著名的華僑之鄉。由於其獨特的地理環境，擁有豐富的自然資源，吸引許多海內外商人來此經商，發展出自身產業鏈；同時，該地物產豐饒、水質清澈，種植出許多鮮美的農作物，也成為饕客必訪的美食之城。

位於揭陽市的東磊石材有限公司，是當地一家知名的台資企業，主要經營大型石材加工、開發粵東地區的石材品種。該公司本著「客戶第一，服務至上，品質保證」的宗旨，設有先進加工廠設備為客戶服務，以及對外牆工程版加工及生產角材或條板有20年以上的台灣經驗，得到一致好評。

負責人王騰慰提到，家族企業早期是製作皮製品、販售醬油，本身居住在花蓮，因當地環境、資源影響，對石材加工行業有了興趣進而入行。他表示，之所以過來大陸發展，是因為台灣石材原料全是依靠外界進口，而揭陽當地擁有豐富原料，「所以我們到揭陽運用當地的資源進行加工生產。」

此外，王騰慰還是一名十足的「吃貨」，當地美食匯聚，將他留了下來。他表示，揭陽有許多特色美味小吃，如青蟹、彈塗魚、腸粉、炮台粿汁、埔田竹筍等。

其中，埔田竹筍因主產於揭東縣埔田鎮而出名，品種獨特優良，大陸重點生產項目之一，是罕見的食用筍品種，有「嶺南山珍」美稱。據悉，埔田竹筍經過高溫蒸煮、剝皮、切片等一系列操作後，依舊能保持鮮甜味許久，整個生產過程不需施用農藥，不受任何汙染，在海內外被譽為「第一綠色保健食品」，在世界市場上供不應求。

廣東揭陽，自然資源豐富，除了是石材產地之外，也是眾多鮮美食材產地，享有「魚米之鄉」美稱。在這山明水秀、物產豐饒之地，坐擁多個特色產業與市場，見證其經貿發展的實力，是粵東沿海經濟圈不可或缺的一員。