全球首個 黑龍江建光伏儲能實驗平台

中國國家電投黃河上游水電開發有限責任公司（簡稱「黃河公司」）19日稱，由該公司負責建設的全球首個光伏、儲能戶外實證實驗平台當日在黑龍江大慶市建成投運。

中新社報導，近年來，光伏電池及組件、逆變器、儲能等關鍵設備、產品的理論研究、技術研發和實驗室實驗水平不斷提升，但對戶外實際運行的專業性、系統性研究較少，存在已建成光伏發電系統運行性能無法有效評估等問題。

黃河公司董事長謝小平指出，大陸國家光伏、儲能實證實驗平台（大慶基地）安裝非常多的實時在線監測系統，通過對環境因素、發電量、組件、支架、逆變器運行特性等數據的監測分析，判定各類產品、系統集成技術在戶外的實際效應，從而提升整個光伏儲能電站在電力系統的應用擴大，支撐中國大陸構建以新能源為主體的新型電力系統的建設。

「建設實證實驗平台是促進國際合作的重要舉措。本次搭建的以設備創新、技術創新、應用場景創新等全方位的創新平台，對光伏、儲能相關技術、產品開展實證實驗，有利於提升整個產業的創新能力，強化品牌建設，提高國際競爭力。」電力規劃設計總院清潔能源研究院常務副院長王霽雪說。

謝小平表示，「十四五」期間，首個大陸國家光伏、儲能實證實驗平台將投資約60億元人民幣，總用地面積40餘平方公里，設立光伏組件、逆變器、支架、儲能產品等4個產品實證實驗區，儲能系統、設備匹配等2個系統實證實驗區。規劃布置實證實驗方案約640種，首期已布置方案161種。