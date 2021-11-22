番禺沙灣珠寶園區 外企過半數

作為中國大陸珠寶產業發展的重要聚集區之一，廣州番禺占據了全球珠寶首飾產品生產加工的三成市場份額，港澳地區七成市場份額，「世界珠寶，番禺製造」名揚海內外。

中新社報導，在番禺，被譽為「中國珠寶玉石首飾特色產業基地」的沙灣珠寶產業園，吸引了100家企業進駐，外資企業過半，從業者上萬人。隨著中國大陸消費升級，該園區不少企業開始加強設計研發，打開大陸內銷市場。

沙灣珠寶產業園工廠裡，大多數依靠手工完成。在鑲嵌打磨車間，工人透過放大鏡小心翼翼地鑲嵌鑽石，一旁的抽風機不停運轉，將工人打磨出來的金銀碎屑收集起來。

在沙灣珠寶產業園內的瑰寶特色小鎮展廳，中國工藝美術大師王樹文親自設計並監製的「珠寶天壇祈年殿」格外引人注目。它由超過128千克的白銀，20多萬粒鑽石、寶石，以及大量黃金、鉑金為原材料製作，採用了中國傳統金銀細金工藝與現代首飾製作工藝相結合的技術，是當今世界上罕見的稀世珍品。

「番禺珠寶產業有著四十多年的發展歷史，早期是承接香港珠寶製造加工的前店後廠。2008年金融危機後，沙灣珠寶產業園協助珠寶行業企業轉型升級，開拓中國市場，目前很多企業都設立兩家公司，一家做來料加工業務，一家專門做內銷業務。」廣州威樂珠寶產業園有限公司副總經理梁帆說。

廣州晉業珠寶有限公司是園區內的一家港資企業，專門從事珠寶首飾鑲嵌。2020年，晉業珠寶銷售總額為11092萬元（人民幣，下同）。

「我們公司是原始設計製造商，專門做內銷。國內鑽石市場的潛力還是挺大的。預計今年的銷售額比去年增長60%左右。」晉業珠寶財務總監龔務林說。

龔務林表示，晉業珠寶比較重視設計，研發團隊從最初的20人增加到70人。以前園區企業就是做簡單的加工，但要想在中國大陸搶占市場份額，最重要的是產品的研發能力。