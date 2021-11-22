北京豐台 打造獨角獸企業集聚區

北京豐台區20日發布「關於支持獨角獸企業在豐台區集聚發展的若干措施」（簡稱「獨角獸八條」），將依託新一輪「城南計畫」的實施，預計年投入10億元（人民幣，下同），在獨角獸企業空間載體、科技創新、上市補貼等方面給予獎勵和補貼，打造具有全球影響力的獨角獸企業集聚區。

中新社報導，「獨角獸八條」旨在助力創新企業成長，豐台區將圍繞新技術、新產業、新模式、新業態，加大獨角獸、專精特新、小巨人和隱形冠軍類企業引進和培育力度。

根據這一政策，豐台區預計年投入10億元，在獨角獸企業空間載體、科技創新、成果轉化、上市補貼、高管個稅、固定資產投資等方面給予獎勵和補貼。對新入區或新認定的獨角獸企業形成的區域綜合貢獻連續三年按最高70%給予獎勵。

豐台區將釋放400萬平方米的優質空間，構建以北京看丹獨角獸創新基地為引領，園博數位經濟產業園區、南中軸大紅門首都商務新區和麗澤金融商務區為支撐的「1+3」格局，助力企業集聚發展。

豐台區將組建上市服務專班，對獨角獸企業上市全過程給予「一對一」輔導，對獨角獸企業上市和掛牌，給予最高1000萬元扶持，同時設立引導、投資等各類產業基金，支持培育獨角獸企業快速發展。

豐台區還將加強獨角獸企業人才引進，為企業員工和外籍員工高效辦理「北京工作居住證」和「外國人工作許可證」；優先保障獨角獸企業發展空間，降低其運營成本。

北京市豐台區相關官員指出，該區將致力於成為新經濟的話語引領者、場景培育地、要素集聚地和生態創新區，吸引和培育壯大獨角獸隊伍。同時，將加快培育和引進一批世界一流的標竿企業，向著世界一流的獨角獸企業集聚區的目標前進。

今年7月北京發布的「推動城市南部地區高質量發展行動計畫(2021-2025年)」，即第四輪「城南行動計畫」，預計五年完成投資約5900億元。