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中國人民大學報告估 2021年大陸經濟成長8.1%

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
中國人民大學預計2021年，大陸全年經濟成長率為8.1%，2022年為5.5%。新華社
中國人民大學預計2021年，大陸全年經濟成長率為8.1%，2022年為5.5%。新華社

中國人民大學學國發院21日在北京，發布「CMF中國宏觀經濟分析與預測報告（2021-2022）」預估，2021年全年，中國大陸經濟成長率為8.1%，受基期因素和復甦放緩影響，經濟成長「前高後低」趨勢明顯，預計第4季實際GDP成長3.9%。

報告並總結2021年，中國大陸宏觀經濟呈現11大新現象、新問題和新特徵，一是成功的疫情防控和製造體系的強大，依然是經濟持續復甦的核心基礎；二是科技自立自強戰略啟動，新舊動能轉換在疫情期間得到了加速。

在第三到第十一點，報告分別點出結構性大轉型、疫情和政策調整高度不確定性、國際大宗物品上漲、宏觀經濟政策常態化施行過早、煤電荒、國際供應鏈瓶頸、房地產調控、宏觀債務率仍高、供給和需求端明顯乏力等，影響大陸經濟復甦放緩影響，經濟成長「前高後低」趨勢的因素。

報告預計，2021年第4季，實際GDP增長3.9%，兩年平均增長5.2%，全年經濟增長8.1%，兩年平均增長5.1%；另全年CPI漲幅預計為0.8%，12月當月重新突破1%，受大宗商品價格上漲影響，PPI全年漲幅預計達到7.9%，12月達到13.1%，這將導致全年大陸GDP平減指數達到5.4%，為2016年以來的新高。

報告也預計，2021年出口方面，將延續強勁增長態勢，年增長30.1%，兩年平均增長16.1%，貿易順差擴大至約6,400億美元，對GDP增長的貢獻率大幅上揚。

展望2022年，報告預計，全年中國大陸實際GDP增速將達到5.5%左右，並呈現前低後高的運行趨勢，預計第1季將重回5.0%之上，至第4季趨穩於5.6%。

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