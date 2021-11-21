胡錫進又發影片 指彭帥在北京出席青少年網球賽活動

在發布疑似大陸網球好手彭帥20日與友人餐敘的影片後，大陸環球時報總編輯胡錫進今天再度貼出影片，指彭帥今天上午在北京出席青少年網球賽決賽的開幕式。陸媒接連釋出彭帥照片和影片，試圖顯示彭帥安全無虞。

胡錫進上午在推特（Twitter）上貼出彭帥出席上述活動的影片，還稱環球時報記者拍到了這段影片。

影片中的彭帥露出笑容，但沒有說話。推文下仍有許多網友提出質疑。

彭帥日前自揭與大陸前副總理張高麗的不倫關係後，大陸網上刪除有關訊息。

面對外界質疑，大陸央視記者沈詩偉19日深夜在推特張貼4張彭帥照片，接著胡錫進20日也在推特張貼2段「彭帥和她的教練及友人在一家餐廳吃晚餐」的影片。

但外媒質疑，大陸媒體這些做法，凸顯事件更加蹊蹺。