快訊

捷運三鶯線施工疏失釀3死2傷 新北市府重罰廠商84萬

無須靠藥物治療 專家一致推薦降血壓No.1飲食法

胡錫進又發影片 指彭帥在北京出席青少年網球賽活動

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
大陸環球時報總編輯胡錫進21日再貼影片，稱大陸網球名將彭帥（左2）上午在北京出席青少年網球賽決賽的開幕式。（取自twitter.com/HuXijin_GT）
大陸環球時報總編輯胡錫進21日再貼影片，稱大陸網球名將彭帥（左2）上午在北京出席青少年網球賽決賽的開幕式。（取自twitter.com/HuXijin_GT）

在發布疑似大陸網球好手彭帥20日與友人餐敘的影片後，大陸環球時報總編輯胡錫進今天再度貼出影片，指彭帥今天上午在北京出席青少年網球賽決賽的開幕式。陸媒接連釋出彭帥照片和影片，試圖顯示彭帥安全無虞。

胡錫進上午在推特（Twitter）上貼出彭帥出席上述活動的影片，還稱環球時報記者拍到了這段影片。

影片中的彭帥露出笑容，但沒有說話。推文下仍有許多網友提出質疑。

彭帥日前自揭與大陸前副總理張高麗的不倫關係後，大陸網上刪除有關訊息。

面對外界質疑，大陸央視記者沈詩偉19日深夜在推特張貼4張彭帥照片，接著胡錫進20日也在推特張貼2段「彭帥和她的教練及友人在一家餐廳吃晚餐」的影片。

但外媒質疑，大陸媒體這些做法，凸顯事件更加蹊蹺。

彭帥 胡錫進

延伸閱讀

彭帥神隱安危成謎 英國籲北京拿出可驗證證據

新影片顯示彭帥北京與教練友人餐敘 真偽存疑

國際奧會運動員委員會：非常擔心彭帥處境

胡錫進最新推文稱 彭帥在北京與教練友人餐敘

相關新聞

大陸去年人口出生率首次跌破10‰ 創1978年來新低

據大陸國家統計局最近發布《中國統計年鑑2021》顯示，大陸2020年人口出生率為8.52‰，首次跌破10‰，創43年來新...

胡錫進又發影片 指彭帥在北京出席青少年網球賽活動

在發布疑似大陸網球好手彭帥20日與友人餐敘的影片後，大陸環球時報總編輯胡錫進今天再度貼出影片，指彭帥今天上午在北京出席青...

大陸反壟斷 開罰阿里、騰訊

大陸近來頻頻揮舞反壟斷大刀，市場監管總局昨（20）日公布，根據反壟斷法對43起未依法申報違法實施經營者集中案件立案調查，...

B站跨足支付 將推BilibiliPay

在廣告業務低迷的網路大環境下，仍處於高速發展期的大陸影音平台嗶哩嗶哩bilibili（簡稱「B站」）開啟「買買買」模式，...

上海監管局揮刀 砍原料藥廠

大陸國家反壟斷局掛牌成立的第一天，馬上便揮出「第一刀」，上海市市場監督管理局18日公布，對南京寧衛醫藥有限公司濫用市場支...

特派員在現場／進博會閉幕 市集商機延燒

交出一份亮眼成績單的中國國際進口博覽會剛閉幕，不過，進博會的商機還在延續，位於上海南京路步行街上的「進博市集」，匯聚許多...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。