大陸去年人口出生率首次跌破10‰ 創1978年來新低

據大陸國家統計局最近發布《中國統計年鑑2021》顯示，大陸2020年人口出生率為8.52‰，首次跌破10‰，創43年來新低。同期人口自然增長率僅為1.45‰，亦創下1978年以來的歷史新低。

從總量而言，數據顯示大陸人口在2017年突破14億大關，達到14億11萬人，2018年達到14億541萬人，2019年達到14億1008萬人，2020年達到14億1212萬人。換言之，相較前一年，2018年增加了530萬人，2019年增加了467萬人，2020年則僅增加了204萬人。

據香港01報導，廣東省人口發展研究院院長董玉整表示，現有情況越來越接近於出生人口與死亡人口相交叉的邊緣。他分析，疫情影響生育活動已成全球現象，原因包括疫情影響著人們的就業活動，令經濟方面有更大的壓力；社會活動限制措施影響了人們之間的直接交往，減少了男女之間的溝通交流；人們對於生活、對於生育活動的現實態度受到影響，壓抑、緊張、對未來恐懼的心情都成為了影響民眾現實生育心理和生育行為的重要因素。不過，育齡婦女減少、婚育成本上升導致出生意願下降等因素，仍是出生人口下滑的主因。

中國人口與發展研究中心研究員張翠玲則指，疫情導致越來越多年輕人遲婚，繼而壓低生育；自疫情爆發以來，大陸2020年婚姻對數比2019年同比下降12.2%，同時2020年初婚登記人數創近年來新低，直接令短期內潛在一孩生育人群規模更為委縮。