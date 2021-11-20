大陸汽車到年底將超過3億輛 新能源車占比11%

大陸汽車市場繼續保持世界第一地位，在20日於合肥召開的2021世界製造業大會新能源汽車產業發展論壇上公布，到今年9月底中國汽車保有量達到了2.97億輛，年底將超過3億輛，預計「十四五」期間將保持年均4%的增長速度。

中國汽車工業協會副秘書長師建華表示，過去五年中國汽車產業發展成績亮眼。中國汽車市場規模全球最大，汽車產銷量、保有量已連續多年居世界首位。

在新能源車部分，新能源汽車產業進入新發展階段，市場化程度正在不斷提升，大陸新能源汽車產銷量雖受芯片供應不足影響，依然繼續刷新歷史紀錄。同時，世界上先進的技術紛紛向中國聚集，在研發體系建設、產業供應鏈培育、衍生業務拓展等領域全面擴展。

據中國汽車工業協會統計，1至10月份中國新能源汽車累計產銷量同比均增長約1.8倍。截至目前，新能源汽車在汽車銷量中的佔比已經達到了11%，每11輛車中就有1輛是新能源汽車。