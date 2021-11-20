陸央行：全球通膨恐持續更長時間 警惕美國QE退出風險

中國人民銀行（大陸央行）警告，新冠肺炎疫情持續脈衝式擾動的可能性仍存，全球經濟形勢依然複雜嚴峻，供應瓶頸、能源短缺等，可能導致海外生產消費受阻、通膨持續更長時間。同時，主要發達經濟體貨幣政策已開始調整，需對其可能引發的金融市場動盪及對新興經濟體的溢出影響高度關注。

人行19日晚間發布的《2021年第三季度貨幣政策執行報告》指出，第3季以來，全球經濟復甦邊際放緩與供應鏈摩擦加劇相疊加，大宗商品尤其是能源產品價格衝高、原材料供應不足、部分崗位勞動力緊缺、不同領域經濟分化加大等問題凸顯。

今年前三季，大陸消費者物價指數（CPI）累計年比上漲0.6%，但生產價格漲幅擴大。前三季，生產者物價指數（PPI） 累計年比上漲6.7%，漲幅比上半年擴大1.6個百分點，其中7至9月PPI年比漲幅分別為9.0%、9.5%和10.7%。

報告預期，第4季大陸CPI將溫和上漲，總體保持在合理區間內平穩運行。但受大宗商品價格上漲、部分高耗能行業產品提價和低基期等因素影響，PPI漲幅將繼續擴大，短期內可能維持高位。

人行並指出，今年6月以來，美國聯準會收緊貨幣政策的信號逐漸明朗。市場預期，聯準會可能在2022年中結束購債，聯邦基金利率期貨市場反映的2022年加息預期達2次。歐洲央行9月也表示，將於今年第4季放緩抗疫緊急購債計劃（PEPP）下的購債速度。

報告稱，主要發達經濟體的宏觀政策力度邊際減弱，需關注其可能伴生的經濟金融風險。美國聯準會已宣布11月起開始縮減購債規模，逐步退出量化寬鬆。

報告認為，隨著前期財政刺激計劃到期，美國等發達經濟體的財政政策力度已趨於下降。與此同時，主要經濟體股市和房地產價格仍處於歷史高位，未來若發達經濟體貨幣政策進一步調整超出預期，可能引發資產價格波動，並可能通過利率、匯率、跨境資本流動等渠道對新興經濟體產生溢出影響。