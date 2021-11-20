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疫情影響 大陸去年人口出生率跌破1% 創43年新低

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
出生率大幅下滑與老年人口持續增加，已是當前中國大陸主要的人口問題。新華社
出生率大幅下滑與老年人口持續增加，已是當前中國大陸主要的人口問題。新華社

上海《第一財經》報導，近日發布的「中國統計年鑒2021」顯示，2020年大陸全國人口出生率為8.52‰，首次跌破1%，創1978年以來新低。同期大陸全國人口自然增長率（出生率-死亡率）僅1.45‰，同樣創下43年來新低。

根據這份年鑒，比起2019年，2020年大陸全國人口凈增204萬人，而前一年增量還有467萬，2018年則增加530萬人。

大陸人口專家、廣東省人口發展研究院院長董玉整指出，中國大陸已經越來越接近於出生人口與死亡人口相交叉的邊緣。

報導稱，大陸出生人口創新低，去年爆發的新冠疫情影響較大。大陸人口學專業期刊《人口研究》近期一篇報告指出，2020年11月和12月大陸的出生人口數量比起2015年同期大減45%以上。

研究顯示，去年分月度來看，無論第一胎或第二胎，11和12月的出生減少都更為突出，反映出相當規模的人群自疫情暴發後有意識地減少懷孕。

文章指出，疫情對大陸婚育的抑制性影響既全面又廣泛。去年第1季大陸婚姻登記對數下降45%，導致第4季出生人口數銳減，尤其是30歲以下人群的生育數量及第一胎的出生數量下降更為迅猛。

董玉整分析，疫情影響人們的生育活動，已成為全球現象。其原因大致有幾方面：一是疫情期間不少人收入下降或工作沒有保障，經濟方面感受到更多、更大的壓力。

其次，疫情帶來的社會活動限制，影響了人們的直接交往，從而影響戀愛和婚育活動；第三，疫情導致對未來恐懼的心情，成為影響人們生育心理和行為的重要因素。

除了疫情造成出生人口短期大幅下降，第一財經指出，育齡婦女減少、婚育成本上升也是大陸出生人口下滑的主因。

據大陸民政部統計，今年前三季，大陸結婚對數為588.6萬對，比2019年同期減少了124.5萬對，降幅達17.5%。董玉整指出，結婚人數下降對出生人口必然帶來實質性的影響。

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