王毅：大陸反台獨的舉措越堅決 台海和平才越有可能

大陸國務委員兼外長王毅20日在全球智庫大會上發表視訊致辭時再度談及台灣問題。他表示，大陸絕不容忍任何「台獨」行徑，也絕不接受在國際上搞「兩個中國」或「一中一台」。王毅強調，大陸制止「台獨」的舉措越堅決，兩岸和平統一才越有希望，台海的和平穩定才越有可能。

根據大陸外交部官網發布的新聞稿，王毅20日應邀在「全球疫情形勢下管控競爭、分歧與合作」全球智庫大會發表視訊致辭。

王毅表示，中國無意與任何國家衝突對抗，願同各國共同弘揚全人類共同價值。他呼籲，各國應堅持以共贏取代零和，以合作促進發展，以對話管控分歧。中美利益已深度交融，任何零和博弈的結果只會是兩敗俱傷，只有堅持互利互惠才能行穩致遠。

他並指出，針對台灣當局「倚美謀獨」的圖謀和美方一些人「以台制華」的動向，大陸國家主席習近平16日在與美國總統拜登視訊會晤時，「發出了嚴正警示，表明了堅定立場」。

王毅稱，中國大陸將盡最大努力尋求和平統一的前景，但絕不容忍任何分裂國家的「台獨」行徑，絕不接受在國際上搞「兩個中國」或「一中一台」。

他強調，大陸反對「台獨」的態度越鮮明，制止「台獨」的舉措越堅決，兩岸和平統一才越有希望，台海的和平穩定才越有可能，亞太的和平繁榮才越有保障。

王毅表示，希望美方言行一致，把不打「新冷戰」、不尋求衝突對抗、不支持「台獨」等重要表態真正落實到具體政策和行動當中，這樣才能讓中美關係行穩致遠，既造福兩國，也惠及世界。

全球智庫大會由印尼外交政策協會主辦，通過線上方式舉行。