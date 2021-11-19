賽微電子：建設全球化佈局的MEMS先進代工服務平台

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集微網消息，11月18至19日，2021（第十三屆）傳感器與MEMS產業化技術國際研討會（暨成果展）於廈門海滄召開。北京賽微電子股份有限公司董事長楊雲春出席了本次會議。

「從MEMS的發展歷程來看，從九十年代的1.0到未來的3.0，每個歷史階段在各個領域都有更廣闊的應用，例如汽車、智能手機、可穿戴設備等用到了MEMS傳感器。」楊雲春說道。

隨著5G通信、人工智能等技術的發展，MEMS傳感器的發展前景廣闊。與此同時也產生了對應的「定制化」工藝制造技術，對MEMS晶片代工制造企業提出了新的挑戰。

據楊雲春介紹，賽微電子基於20年的工藝開發及製造實驗積累，逐步形成了大規模的工藝制造體系。

楊雲春表示，「賽微電子自2016年收購瑞典Silex以來，大力支持他們的發展，2019和2020年，Silex在全球MEMS純晶圓代工排名中均居首位。Silex的晶圓代工能力由原來的3000片／月增加到目前的8000片／月，且良率非常飽滿。」

與此同時，賽微電子位於北京的制造基地也於今年6月實現正式生產，一期產能為1萬片／月，今年下半年計劃實現一期50%的產能，即月產5000片晶圓，2022年實現一期100%的產能，即月產1萬片晶圓。

北京 瑞典

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