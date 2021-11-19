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比亞迪王傳福：預計到明年底新能源車滲透率超過35%

聯合報 / 記者林宸誼╱即時報導
比亞迪集團董事長王傳福。鳳凰網財經
比亞迪集團董事長王傳福。鳳凰網財經

比亞迪集團董事長王傳福19日表示，大陸車企提供的電動車產品已經從性能、使用成本等方面全方位超越了傳統燃油車。他預測，今年大陸市場新能源車銷量將破330萬輛，明年年底，大陸新能源車滲透率將超過35%。

澎湃新聞報導，他在2021紅杉數字科技全球領袖峰會上提到，電動汽車在大陸迎來了前所未有的發展期，新能源車滲透率從年初的5%到6%，已經上升至上個月的20%左右。

王傳福認為，伴隨著新能源車滲透率的提升，汽車產業的產業鏈將被重構，尤其汽車在製造業中是最大的產業，全產業鏈佔據GDP10%，同時汽車產業是以製造業為主的產業，未來產業鏈一定會重構，尤其是電池和半導體供應鏈，將會迎來巨大的改變。

他指出，在電池方面，電池占整車成本的30到40%，今年電動汽車電池已經出現了供不應求的狀況，正是因為需求暴增。

在半導體方面，包括IGBT等功率型半導體和AI晶片在內的半導體需求劇增，智慧新能源車對半導體的需求量，大概是傳統燃油車的5到10倍，電動車數量的增加，也是今年的缺芯的重要原因之一。

王傳福認為，半導體多年發展，已經形成了相對的供需平衡，今年電動車加上其他因素，打破了供需平衡。

對於比亞迪的產業布局，他表示，十幾年前，比亞迪就看到了機會，堅持投入，佈局了電池、電機、電控、工業半導體等領域，尤其在電池方面的投入巨大，但今年依舊供不應求，因為市場需求遠超出了比亞迪的預期，光比亞迪DM-i平臺車型供不應求，在手訂單高達20萬輛，目前DM-i平臺車型的交付期已經長達4個月。

在戰略布局方面，王傳福指出，戰略和技術是相輔相成的，技術夠硬，才能在戰略上做出正確的判斷和方向把控，他並以電池為例，「電池的投入，問題在於技術路線，三元還是磷酸鐵、圓柱還是方形，走錯方向可能導致人民幣100億元打水漂，還會浪費三年時間。」

他還表示，在新能源轉型的路上，電動化是上半場，智慧化是下半場，同時，電動化與智慧化又交織在一起。「大陸是未來全球最具競爭力的電動車市場，這種競爭會催生出一批很有競爭力的車企，潛力巨大。」

半導體 競爭力 電動汽車

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