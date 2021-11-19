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陸媒曝台積提交美國的晶片機密 指四台廠它講最多

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
台積電為了不被美制裁，不得不選擇妥協交出晶片資料。圖源：騰訊網
台積電為了不被美制裁，不得不選擇妥協交出晶片資料。圖源：騰訊網

美國商務部9月「鴻門宴」邀台積電、三星等半導體業者峰會討論全球晶片短缺議題，被曝美國要求台積電等交出商業檔釐清產能供給狀況。陸媒晶片視界報導，台積電等四家台廠已於11月8日前交出商業機密。其中力積電提供給美方的商業資料最完整，對於問卷中的大部分問題都做出回覆，至於台積電、聯電和VIS（世界先進）都是做了部分回覆。

陸媒晶片視界曝光台積電、力積電、聯電等晶圓大廠提交的機密文件。其中，台積電被點名提供的訊息，主要集中於自身產能情況、2019至2021年積體電路產量及各分支占總產量的比例，以及訂單積壓量最大產品的最近一個月銷售額，但並未透露訂單積壓量最大產品的具體名稱。

另一台廠力積電則提供給美國商務部的內容十分豐富，對問卷中的大部分問題都做出回覆。包括力積電兩個8寸晶圓代工廠，總產能113K/月，主要用於功率分立器件（MOSFET和IGBT）代工。

還提供力積電有兩個12寸晶圓代工廠，總產能111K/月，主要用於DRAM（~50%）和專業邏輯代工（~50%）。同時，力積電正在為成熟製程建造新的12寸晶圓代工廠（50K/月），2023年可啟用。

此外，力積電還據代工客戶提供的資料，回覆指汽車終端客戶占代工業務比例不到10%。

至於聯電向美方提交內容就是公事公辦，基本上只回答關於產能問題，且多數資料不對外公開。

VIS（世界先進）提供資料顯示，VIS的製程「節點」在90奈米到1,500奈米之間，2019至2021年，VIS的積體電路產量呈上升趨勢，價值從9.16億美元上升到15.69億美元，訂單積壓量最大的產品為邏輯晶片。

騰訊網報導，台積電為了不被美制裁，不得不選擇妥協交出晶片資料，但交出後，美商務部長雷蒙多再次表態：希望外國晶片製造商在美生產更多晶片。而台積電董事長張忠謀在APEC大會上則警告美國：在自由貿易上加設條件，可能會帶來不良後果。

台積電 美國

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