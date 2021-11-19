網路平台吸走大量人力 大陸工廠面臨嚴重缺工問題

據上海《第一財經》報導，中國人民大學應用經濟學院教授丁守海近日發表一份研究報告指出，以外賣、快遞、網約車司機為代表的網路平台就業興起，已導致大陸製造業工廠正面臨人力流失日益嚴重的困境以及工資上調的壓力。

這份題為「平台就業的生成機理、風險點及對策分析主報告」指出，憑借收入優勢，平台就業導致大陸製造業工廠面臨勞動力流失壓力，且主要集中在年輕、能力強的精壯勞動力。

報告稱，平台就業從業者有四大來源，依次為：工廠工人（25%）、其他平台就業者職業轉換（20%）、服務員（15%）、建築業工人（8%）。顯見從傳統產業向網路平台就業的流動趨勢明顯。

這份報告透過對5,081名勞動者個體、700家製造業工廠的調查發現，勞動者之所以選擇平台就業，主要是因為「掙錢多」。平均而言，月收入可比工廠工人高出人民幣1,500元（約新台幣6,450元），比流動商販多出500元。

平台就業者的高收入主要源於兩點：一是更高的時均工資，二是更長的工作時長。報告稱，「時間自由是表象，其背後是更艱辛的勞累」。

調查顯示，大陸勞動者在工廠與互聯網就業平台間較明顯的單向流動意願，使得工廠為爭奪勞動力面臨很大的工資上調壓力。「據估計，幅度可能接近（人民幣）3,000元/月。對很多工廠來說，這是不可承受之重」，丁守海說。

報告指出，為應對員工流失壓力，除了漲工資外，製造業企業普遍會透過勞務外包來解決用工難題，其中外資企業、合資企業、港澳台資企業、國有及國有控股企業尤為明顯，其勞務外包的用工占比普遍超過30%，民營企業則只有20%。此外，企業還會通過自動化生產設備來緩解用工壓力。

報告認為，面對網路平台就業帶來的勞動供給衝擊，大陸官方應對製造業工廠做好兩手準備：短期內通過財政、金融等傳統手段助其紓困，長期則應加快其技術進步，擺脫對低成本勞動力的依賴。