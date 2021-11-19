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人民網點名「劣跡網紅」 不值得同情需抵制

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
大陸網紅辛巴在直播時曾成功過濾出一些絲狀實物，並稱這些都是「燕窩」。圖／影片截圖
大陸網紅辛巴在直播時曾成功過濾出一些絲狀實物，並稱這些都是「燕窩」。圖／影片截圖

大陸加強網路管制空間，人民網今日發文強調，「劣跡網紅」被封禁不值得同情，並點名一些網紅指他們的復出必然需抵制。

大陸近期加強文娛整治、影視與網路空間。文章點名如「郭老師」、「辛巴」等曾被封禁的中國網紅，復出後仍「興風作浪」，無所不用其極，煽動網友為自己「低劣的表演」埋單。

文章稱，劣跡網紅穿個「馬甲」就能捲土重來，平台難辭其咎。改名字、戴面具、變聲器、借用他人直播間，類似伎倆網友都能一眼看穿，平台豈能視而不見。

文章並要求，平台不能為劣跡網紅「開綠燈」，「否則幾顆老鼠屎就會壞了一鍋粥」。

大陸有關部門近日印發「關於開展文娛領域綜合治理工作的通知」，其中明確指出，要加大對違法失德藝人的懲處，禁止劣跡藝人轉移陣地復出。

網紅 直播

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