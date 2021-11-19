我駐立陶宛代表處運作 國台辦：堅決反對堅決打擊

11月18號，台灣駐立陶宛代表處掛牌運作，大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，對於各種謀「獨」行徑。陸方堅決反對，並將堅決打擊。

朱鳳蓮達。民進黨當局出於謀「獨」，企圖在國際上打着各種旗號進行破壞一個中國原則，分裂國家的行徑。其技倆包括設立有關機構，更改有關名稱，拉攏滲透有關國家政要，編織謊言、散布「台獨」言論等等。

朱鳳蓮指出，對於各種謀「獨」行徑。陸方堅決反對，並將堅決打擊。「我們堅決反對我建交國與中國台灣地區發展任何形式的官方關係。我們敦促有關國家恪守一個中國原則，慎重處理涉台問題，不要再支持縱容『台獨』的錯誤，道路上越走越遠」。

稍早，大陸外交部發言人就立陶宛批准台灣設立「駐立陶宛台灣代表處」發表談話威脅稱，此舉是在世界上製造「一中一台」，公然違背一個中國原則，一切後果由立方負責。

據大陸外交部網站消息，大陸外交部發言人稱，立陶宛政府不顧中方強烈反對和多次勸阻，批准台灣當局設立所謂「駐立陶宛台灣代表處」。此舉是在世界上製造「一中一台」，公然違背一個中國原則，背棄立方在兩國建交公報中的政治承諾，損害中國主權和領土完整，粗暴干涉中國內政，性質極為惡劣。中國政府表示強烈抗議和堅決反對，將採取一切必要措施，捍衛國家主權和領土完整。由此產生的一切後果由立方負責。

我外交部18日則表示，「駐立陶宛台灣代表處18日正式成立並掛牌運作，開啟台立關係交流合作新頁」。